نتانياهو: تدمير انفاق حزب الله "شارف على الانتهاء"

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 06:44 م

صورة ملتقطة في 5 كانون الاول/ديسمبر من بلدة كفركلا بجنوب لبنان تظهر جنودا اسرائيليين يتجمعون قرب موقع حفر على الحدود.

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن عملية تدمير أنفاق بناها حزب الله، وفقا لاسرائيل، للتسلل إلى أراضيها "شارفت على الانتهاء".

وقد أطلقت إسرائيل عملية واسعة النطاق للكشف عن الانفاق وتدميرها في الرابع من كانون الأول/ديسمبر على طول حدودها مع لبنان. وأكد الجيش العثور على أربعة أنفاق يقول ان حزب الله حفرها.

وأضاف نتانياهو خلال زيارة لموقع العمليات "لقد تم القيام بعمل استثنائي هنا لمنع حزب الله من استخدام سلاح الأنفاق".

وأضاف في تصريحات وزعها مكتبه أن "العملية شارفت على الانتهاء".

وكان الجيش أعلن الجمعة تفجير أول نفق.

وأكد نتانياهو أن الجيش دمر نفقا آخر الأحد.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر أنه اذا كانت الأنفاق الأربعة تشكل "انتهاكا خطيرا" للقرار 1701 الذي أنهى المواجهات الإسرائيلية اللبنانية عام 2006، فانه "لا يبدو أن لها نقاط خروج في الجانب الإسرائيلي".

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