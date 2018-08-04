نجاة مادورو بعد "هجوم" استهدفه بطائرات مسيّرة تحمل متفجرات (الحكومة الفنزويلية)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مادورو يلقي كلمة خلال الاحتفال العسكري في كراكاس قبل تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة(afp_tickers)
نجا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت من "هجوم" بطائرات مسيّرة محمّلة بعبوات ناسفة انفجرت على مقربة منه بينما كان يلقي خطابا خلال عرض عسكري، وفق ما أعلنت حكومته، التي أضافت ان سبعة جنود أصيبوا بجروح.
وأعلن وزير الإتصالات خورخي رودريغيز بعد الحادثة التي جرت بينما كان التلفزيون الرسمي ينقل كلمة مادرور ببث حي "هذا هجوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو".
وأظهرت لقطات تلفزيونية مادورو مربكاً ينظر الى أعلى خلال القائه خطابه مع سماع صوت دوي قوي، قبل ان يبدأ عناصر الحرس الوطني المنتظمين في صفوف خلال مشاركتهم في العرض العسكري بالتفرق بشكل عشوائي.
وأضاف رودريغيز ان "عبوة ناسفة (...) انفجرت قرب المنصة الرئاسية"، واخرى في عدة مواقع بمحاذاة العرض العسكري في وسط كراكاس.
وأكد ان مادور "خرج دون ان يصاب بأي أذى، وهو في هذه اللحظة يقوم بمهامه العادية وعلى اتصال مستمر مع مسؤولين سياسيين ووزراء وقادة عسكريين".
واشار الى ان "الإنفجارات تسببت "ببعض الجروح لسبعة جنود" في الحرس الوطني، وهم الآن يتلقون العلاج في المستشفى.
مبج-اكسم/سام
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب