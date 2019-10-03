هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 09:56 ص

مواجهات بين مدرسين مضربين وقوات الامن في العاصمة الاردنية في الخامس من ايلول/سبتمبر 2019

شارك نحو ثلاثة آلاف شخص الخميس في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعما لمطالب المعلمين الذين ينفذون اضرابا عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.

ونفذ هؤلاء اعتصامهم أمام مبنى النقابات المهنية الأردنية في منطقة شميساني (غرب عمان) وسط انتشار أمني كثيف، على ما أفاد مصورو فرانس برس.

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها "مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق" و"كرامة المعلم كرامة الوطن"، إضافة إلى "نجوع معا أو نشبع معا".

وهتفوا "علي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان" و"علي صوتك في عمان، احنا صمام الأمان".

والقى مشاركون كلمات دعما لمطالب المعلمين بعلاوة ال50%، وإعتذار السلطات عن ما حصل خلال احتجاجات المعلمين في 5 أيلول/سبتمبر الماضي وفتح تحقيق بما حصل.

وكانت الأجهزة الأمنية منعت في 5 ايلول/ سبتمبر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين في عمان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع امام مبنى رئاسة الوزراء.

واعلنت نقابة المعلمين عقب ذلك إضرابا عن العمل يتواصل حتى اليوم رغم اجراءات حكومية وقرار قضائي بوقف الإضراب.

وترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ستكلف خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار سنويا فقررت منحهم علاوة شهرية تتراوح بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا).

الا ان المعلمين يصرون على علاوة 50 بالمئة على راتبهم الاساسي في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وجاء الإضراب مع بدء نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الاردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، كما رفعت ضريبة الدخل وفرضت رسوما جمركية جديدة وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك