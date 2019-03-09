هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 05:44 م

تظاهر مئة شخص في العاصمة التونسية في 9 آذرا/مارس 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

تظاهر نحو مئة شخص السبت في العاصمة التونسية دعما لتظاهرات الاحتجاج على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب مراسلة فرانس برس.

وقالت الناشطة والمحامية الجزائرية عويشة بختي "الشعب موحد كما لم يحدث سابقا في الجزائر، أعتقد أن ذلك يمكن أن يدفع المنطقة كلها الى الامام".

وأضافت "هناك سابقة سجلت في تونس ، والجزائر شهدت أيضا ثورات (..) هذه المرة لن نعود أبدا الى الوراء".

ورفع المتظاهرون يافطة كتب عليها "جزائر حرة وديموقراطية تعني جزائر آمنة".

ويعبر بعض التونسيين عن خشيتهم من وقوع الجزائر في الفوضى على غرار ما حدث مع الجار الشرقي لتونس ليبيا والتي كان للنزاع المستمر فيها آثار أمنية واقتصادية خطيرة على تونس.

وكانت الشرطة التونسية فرقت في الاول من آذار/مارس تظاهرة أولى غير مرخص لها للتضامن مع محتجي الجزائر.

ويعتبر التعاون بين السلطات في تونس والجزائر أساسيا للتصدي لمجموعات مسلحة اسلامية متطرفة تنشط في المناطق الحدودية الوعرة بين البلدين.

ولم تصدر الا تصريحات قليلة جدا عن مسؤولين تونسيين بشأن الوضع في الجزائر.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 شباط/فبراير في جنيف أن من حق الشعب الجزائري "أن يعبر مثلما يشاء وأن يختار حكامه بحرية" مضيفا ان ما يقع في الجزائر "شأن خاص ونحن لا نقدم دروسًا للآخرين".

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