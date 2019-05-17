هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 11:59 ص

فلسطينيون يصلون أمام قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى في القدس في 17 أيار/مايو 2019 في يوم الجمعة الثانية من رمضان

أدى حوالي مئتي الف مصل الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في يوم اشتدت فيه الحرارة، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، وفق الاوقاف الاسلامية.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس "صلى حوالي مئتي الف مصل في رحاب المسجد الاقصى في الجمعة الثانية من رمضان".

ولشدة ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي اليوم، قام موظفو الاوقاف برش الماء عبر الخراطيم على المصلين الذين صلوا في باحات الاقصى للتخفيف عنهم من شدة الحرارة، كما تواجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية للمساعدة عند الحاجة.

ونشرت الشرطة الاسرائيلية وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة التي أغلقت محيطها وأبعدت السيارات والحافلات عنها باستثناء الحافلات التي تقل القادمين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية إن الشرطة "أغلقت طريق السلطان سليمان وعدة شوارع وطرق لتسهيل دخول عشرات الالاف من المصلين الى المسجد الأقصى".

وطلبت الشرطة من جميع المصلين "الحفاظ على النظام والأمن".

يقع المسجد الاقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها "الموحدة"، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لاقامتها.

وسمح الجيش الاسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، والاطفال تحت سن الثانية عشرة في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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