هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 07:53 م

آلاف المتظاهرين من أجل المناخ في شوارع مونتريال في 27 ايلول/سبتمبر 2019.

تظاهر نحو نصف مليون شخص الجمعة في شوارع مونتريال مع الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ" كما أعلن منظمو التظاهرة.

وقال فرنسوا جوفري من جمعية "الكرة الأرضية" امام الحشود "إنها أكبر تظاهرة في تاريخ كيبيك". ولم تعط الشرطة رقما رسميا.

من جهتها قالت الشابة السويدية أمام الحشد الذي تجمع بالقرب من مقر منظمة الطيران المدني الدولية في ختام المسيرة، "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الأقل" مضيفة "يمكنكم ان تعتزوا بأنفسكم".

وتابعت "هناك ضرورة ملحة ولن نبقى مكتوفي الايدي" مضيفة "نحن التغيير، والتغيير آت".

وقالت "هذا الاسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك، لقد خيبوا آمالنا مرة جديدة مع خطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية" مشيرة الى قمة الامم المتحدة حول المناخ في مطلع الاسبوع في نيويورك.

وكررت القول انه "واجب اخلاقي، مواصلة المعركة من اجل الكرة الارضية ومن أجل مستقبلنا".

ونظاهر مئات آلاف الطلبة الجمعة في مدن أوروبية عدة في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخية.

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