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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2016 03:16 م 13 فبراير 2016 - آخر تحديث - 15:16

متظاهرون اكراد يحملون صورة كبيرة لزعيمهم المسجون في تركيا عبد الله اوجلان في مسيرة سنوية للمطالبة بالافراج عنه في ستراسبورغ غرب فرنسا في 13 شباط/فبراير 2016

تظاهر نحو 15 الف كردي بحسب المنظمين والشرطة السبت في ستراسبورغ (شرق فرنسا) للمطالبة على جاري عادتهم كل عام بالافراج عن زعيمهم التاريخي عبدالله اوجلان المسجون في تركيا منذ شباط/فبراير 1999.

وتوجه المتظاهرون الذين وصل بعضهم من المانيا، رافعين الاعلام الكردية الى حي مينو حيث بدأ تجمع كبير قرابة الساعة 13,00 (12,00 تغ) تحت امطار خفيفة.

وانتهى التحرك قرابة الساعة 16,30 ت غ وفق ما افاد المنظمون وكالة فرانس برس.

وردد متظاهرون "فليسقط النظام الفاشي" في اشارة الى النظام التركي فيما رفع شبان صورة عملاقة لاوجلان.

وقالت ابنة شقيقة اوجلان ديليك لفرانس برس "بعد 17 عاما، لا نزال هنا دفاعا عن زعيمنا. وزعيمنا عبدالله اوجلان لا يزال يقاوم. صحيح انه في السجن، لكنهم لم يحققوا هدفهم عبر توقيفه".

ويمضي الزعيم الكردي منذ 1999 عقوبة السجن المؤبد في سجن ايمرالي (شمال غرب تركيا).

واضافت "نحن مستعدون لايجاد حل سياسي للقضية الكردية لكن الدولة التركية جمدت مفاوضات السلام. كنا فعلا على وشك التوصل الى حل".

وبعد الامل الذي اشاعه اطلاق عملية سلام بعد سنوات من المفاوضات وتصريحات اوجلان لالقاء السلاح، توتر الوضع منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة في حزيران/يونيو.

وفي كانون الاول/ديسمبر شنت انقرة حملة عسكرية على مدن عدة ذات غالبية كردية في جنوب شرق الاناضول لطرد انصار حزب العمال الكردستاني الذين اعلنوا "الحكم الذاتي" فيها.

وقال نيسي توسكورت الذي يقيم في فرنسا منذ اكثر من اربعين عاما "هناك الان مجزرة في المنطقة الكردية من تركيا. هذا خطير جدا ولا احد يتحرك. لا افهم لماذا لا يتحرك رئيسنا فرنسوا هولاند".

ونفذت عمليات دامية ضد المتمردين في جيزري، جنوب شرق تركيا. والخميس اعلن وزير الداخلية التركي افكان علاء انها انتهت.

لكن العمليات مستمرة في حي سور في ديابكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا حيث يسري حظر التجول منذ الثاني من كانون الاول/ديسمبر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب