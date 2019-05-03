هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 05:05 م

مقاتلان في صفوف "الجيش الوطني الليبي" في العزيزية في 14 نيسان/أبريل 2019

قتل 392 شخصا على الاقل واصيب 1936 في ليبيا منذ بدأ المشير خليفة حفتر هجومه على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، بحسب حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية الجمعة.

وافاد مكتب التنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة الجمعة أن المعارك تسببت أيضا بنزوح أكثر من خمسين الف شخص، مبديا "قلقه حيال اعداد النازحين الكبيرة".

والخميس، تحدث وزير التربية الليبي عثمان عبد الجليل الذي يترأس ايضا خلية أزمة حكومية، عن 55 ألف نازح يشكلون نحو 11 ألف عائلة.

وتستمر المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شن المشير حفتر هجوما على العاصمة الليبية في الرابع من نيسان/ابريل.

واكد عبد الجليل أنه تم فتح أربعين مركز ايواء و27 مدرسة لاستقبال الفارين من المعارك.

واوردت منظمات انسانية أن معظم الهاربين من المواجهات يلجأون الى اقرباء او اصدقاء لهم من دون ان تتمكن هيئات رسمية من احصائهم.

واوضح الوزير أيضا أن السلطات الليبية لديها مخزون من المواد الاساسية يكفي لاشهر.

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