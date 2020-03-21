هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 05:13 م

امرأة تقف أمام تابوت أحد أقربائها داخل مدفن زوغنو قرب برغامو في شمال إيطاليا، 21 آذار/مارس 2020

سجلت ايطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق ارقام الدفاع المدني.

وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم.

كذلك، احصت السلطات الايطالية 6557 اصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.

وسجل العدد الاكبر من الوفيات (546) في منطقة لومبارديا (شمال) اضافة الى نحو نصف المصابين الجدد.

وطلبت السلطات المحلية إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إقرار "تدابير قسرية بشكل أوسع" وفرض "قيود جديدة" تكون أشد من منع التجمعات وأكثر صرامة من تلك المفروضة على التنقلات منذ 10 آذار/مارس.

وكتب رئيس بلدية برغامو جيورجيو غوري ورئيس المقاطعة جانفرانكو غافوريلي في رسالة إلى رئيس الوزراء، "حان وقت القيام بذلك حقاً".

وأضافا أنّ "الوضع في لومبارديا يتحوّل إلى مأساة وهذا أكثر وضوحاً للاسف في مقاطعتنا برغامو، حيث نشهد في هذه الأيام وفاة الكثير من الرجال والنساء (...) وسط عجز حتى عن تنظيم وداع يليق بهم".

وتابعا أنّه "بالنظر إلى الإحصاءات، من غير الوارد اليوم أن نستند فقط إلى الحس السليم للمواطنين في احترام قواعد عرضة لتأويلات متباينة". وقالا إنّ "التنقلات كثيرة جداً".

كما طالب باولو غريمولدي، النائب عن لومبارديا والمنتمي إلى حزب الرابطة اليميني المتطرف، "الحكومة بالتدخل فوراً (...) لوقف كل شيء في لومبارديا".

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