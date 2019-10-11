هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 10:23 ص

صورة التقطت من بلدة أقجة قلعة التركية الحدودية مع سوريا في 10 تشرين الأول/أكتوبر تظهر تصاعد الدخان من بلدة تل أبيض السورية

دفع الهجوم الذي تشنه أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا نحو مئة ألف شخص للنزوح، وفق ما قدرت الأمم المتحدة، في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة مع محاولة قوات سوريا الديموقراطية التصدي للتقدم التركي.

وتستمر التصريحات الأميركية المتناقضة حول الهجوم التركي، إذ بعدما حذر وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر من "عواقب وخيمة"، قال قائد هيئة الأركان أن العملية التركية "محدودة نسبياً".

وبعدما طالته انتقادات لاذعة متهمة إياه بالتخلي عن الأكراد ومحذرة من انتعاش تنظيم الدولة الإسلامية، كلّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب دبلوماسيّين التوسّط في "وقف لإطلاق النار" بين حليفيه، الأكراد شركاؤه الأبرز في الحرب ضد الجهاديين وأنقرة شريكته في حلف شمال الأطلسي.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن "ما يقرب من مئة ألف شخص قد غادروا منازلهم"، مشيرة إلى أنه "رغم أنه تمّ إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أنّ أعداداً متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية (...) والمدارس" في محافظة الحسكة.

وجراء التصعيد، باتت بلدات حدودية بأكملها شبه خالية. وشاهد مراسل لفرانس برس الجمعة عشرات النازحين لدى وصولهم إلى بلدة تل تمر التي تكتظ تدريجياً بالفارين.

وقال رياض أحمد (56 عاماً) لفرانس برس "نحن هنا بلا مأكل أو مشرب ولا فرش لدينا ننام عليها، خرجنا تحت وابل من القصف".

وحذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في النزاع المستمر منذ العام 2011 في سوريا. واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن التصعيد "سيفاقم من الصدمات التي تكبّدها السوريون خلال أعوام من الحرب والعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر".

وأغلق مستشفى في تل أبيض، كانت تدعمه المنظمة، أبوابه بسبب مغادرة معظم أفراد الطاقم الطبي مع عائلاتهم.

وأخلت الإدارة الذاتية الكردية الجمعة مخيم المبروكة للنازحين، الواقع على بعد 12 كيلومتراً من الحدود وتبحث عن موقع بديل لمخيم عين عيسى، لحماية 20 ألف نازح في الموقعين من القصف التركي.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سبعة مدنيين وتسعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية بالنيران التركية الجمعة لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ الأربعاء إلى 17 مدنياً و54 مقاتلاً في قوات سوريا الديموقراطية.

وفي الجهة المقابلة من الحدود، قتل ثمانية مدنيين وأصيب 35 آخرون بجروح في قذائف اتهمت السلطات المقاتلين الأكراد بشنها، وفق ما أعلن مكتب الحاكم المحلي في محافظة ماردين. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى المدنيين في تركيا إلى 17.

وأعلنت أنقرة الجمعة مقتل أربعة جنود اتراك واصابة عدد آخر في إطار العملية العسكرية، كما قتل منذ الخميس 9 مدنيين جراء قذائف أطقت من سوريا على الأراضي التركية، وفق ما نقلت السلطات والاعلام.

- "وفق المخطط" -

وميدانياً، تدور اشتباكات عنيفة منذ الصباح مع محاولة قوات سوريا الديموقراطية التصدي لتقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها التي تشن هجمات على جبهات عدّة في الشريط الحدودي الممتد من رأس العين (الحسكة) حتى تل أبيض (الرقة).

وتتزامن المعارك مع قصف مدفعي كثيف وغارات تركية متفرقة، وفق المرصد السوري، الذي أشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تستخدم "أنفاقاً وتحصينات بنتها قرب الحدود لشن هجمات مضادة وعرقلة تقدم" خصومها.

وقال مصدر في تلك القوات من داخل بلدة رأس العين لفرانس برس عبر الهاتف "تحاول القوات التركية الهجوم من محاور عدّة لكسر خطوط دفاعنا لكن قواتنا تتصدى لها".

ونقل مراسل لفرانس برس في منطقة رأس العين سماع أصوات رشقات وقصف مدفعي تزامناً مع تحليق الطيران.

والمنطقة الممتدة من رأس العين حتى تل أبيض على طول أكثر من مئة كيلومتر ذات غالبية عربية بخلاف المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية.

وبحسب عبد الرحمن، فإن عشرات من السكان العرب في المنطقة بدأوا القتال مع القوات التركية فور شن هجومها.

وسيطر الجيش التركي والفصائل على 11 قرية حدودية، وفق المرصد.

وقالت وزارة الدفاع التركية بدروها إن العملية "تجري كما هو مخطط لها".

- عواقب وخيمة -

وتهدف تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة "إرهابية"، من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسماً كبيراً من 3,6 ملايين سوري لديها.

وقد بدأت هجومها بعد يومين من سحب واشنطن مجموعة من قواتها من نقاط حدودية في شمال سوريا ما بدا وكأنه ضوء أخضر لتركيا.

وقال وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر الجمعة إنه خلال اتصال هاتفي الخميس مع نظيره التركي خلوصي اكار، "شجع تركيا بقوة على وقف" الهجوم، محذراً من أنه "قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا".

ودعا لـ"ايجاد سبيل مشترك لاحتواء الوضع قبل ان يصبح غير قابل للاصلاح".

وبعد ساعات، قلل قائد هيئة الاركان الأميركية الجنرال مارك ميلاي من حجم الهجوم. وقال إن الأتراك "وجهوا ضربات مدفعية واطلقوا نيران دباباتهم من الجانب الشمالي من الحدود"، مضيفاً "أما القوات التي ذهبت إلى الجنوب (الجانب السوري)، فنعتقد أنها محدودة نسبياً بوصفها قوات برية".

وأكد المسؤولان الأميركيان أن لا مؤشر الى استعداد تركيا للتوقف.

وانضمت روسيا الجمعة إلى قائمة الدول الغربية، والأوروبية خصوصاً، التي حذرت من أن يساهم الهجوم التركي في إعادة احياء تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة رغم هزيمته الميدانية على يد قوات سوريا الديموقراطية.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية الجمعة إن خمسة معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من أحد السجون التي تديرها بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي.

كما أفاد مسؤولون أكراد عن إحباطهم أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مقاتلي التنظيم في مخيم الهول.

وفي القامشلي أيضاً، قتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وفق حصيلة للمرصد، في تفجير آلية مفخخة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكررت قوات سوريا الديموقراطية مؤخراً خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية سلباً على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات، كما في ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم.

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