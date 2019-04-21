هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 08:01 ص

توجه أقل من نصف الناخبين الى مكاتب الاقتراع الاحد في جمهورية شمال مقدونيا في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وتؤكد النسبة الكبيرة لغير المقترعين الهوة بين المواطنين والسياسيين بعد ثلاثة أشهر من تغيير اسم البلاد.

وقبيل اغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة 19,00 (17,00 ت غ) اعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 40 بالمئة ولا يبدو أن النسبة النهائية ستبلغ نصف ال 1,8 مليون ناخب المسجلين. وهي النسبة الاضعف في عمليات الاقتراع الرئاسية الست التي شهدتها البلاد منذ استقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في 1991.

ويتوقع صدور اول النتائج مساء الاحد مع توقع استطلاعات الراي التوجه الى جولة ثانية في الخامس من ايار/مايو بين مرشح اليسار الحاكم ستيفو بنداروفسكي (56 عاما) ومرشحة المعارضة اليمينية غوردانا سيليانوفسك-دافكوفا (62 عاما).

وحتى في حالة هزيمة مرشحها بلريم ريكا (59 عاما) فان الاقلية الالبانية (20 الى 25 بالمئة من 2,1 مليون نسمة)، قد تكون في وضع الحكم بين المرشحين.

ويمكن أن توفر الاصوات الضرورية للفوز. ويمكن أن يكون قرار أنصار ريكا بالتصويت او عدم التصويت في الجولة الثانية حاسما لبلوغ نصاب ال 40 بالمئة الضروري لشرعنة نتائج الجولة الثانية.

-غموض سياسي-

وفي حال الفشل في توفير هذا النصاب، فان ذلك سيمدد غرق هذا البلد الواقع في البلقان في الغموض السياسي.

واعتبر بندارفوسكي (56 عاما) لدى ادلائه بصوته أن فوزه سيتيح للبلاد "النمو والاندماج، خلال بعض الوقت، ضمن البنى الاوروبية الاطلسية" بعد الاتفاق التاريخي مع اليونان الذي تفاوض عليه معسكره وبات ساريا منذ بداية 2019.

ونتيجة ذلك الاتفاق، رفعت أثينا التي كانت تقول إنّ مقدونيا اسم حصري لمقاطعتها التي تشمل مدينة سالونيكي، الفيتو الذي كانت تضعه في وجه انضمام جارتها إلى حلف شمال الأطلسي وأمام بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المؤمل بها في حزيران/يونيو.

في المقابل تواصل غوردانا سيليانوفسك-دافكوفا (63 عاما) الحديث عن "مقدونيا" لكنها تؤكد أنها ستحترم الاتفاق مع محاولة اعادة التفاوض بشأنه حتى ان كان منصب الرئيس فخريا في البلاد.

وفي حين يرى معسكرها ان الاتفاق كان ثمرة املاءات من الخارج، فقد عبرت عن تفاؤلها ازاء فرصها في أن "تصبح أول امراة رئيسة" في هذا البلد الصغير في البلقان.

لكن الاقتراع لم يثر حماسو الناخبين المتعبين من الركود الاقتصادي والفساد والمحسوبية والمحاباة.

-"لن يغير شيئا"-

وتقول بافلينا غوشيفا (53 عاما-ممرضة في سكوبي) "جئت لاداء واجبي في التصويت" لكن "بالنسبة الينا الاقتراع لن يغير شيئا".

واثر ابرام الاتفاق بين سكوبيي واثينا احتفى الغرب برئيس الوزراء زوران زاييف وتمّ تداول اسمه مع نظيره اليوناني اليكسيس تيسبراس لنيل جائزة نوبل للسلام. وصدرت وعود بعهد جديد من الازدهار.

غير أنّ هذا لم ينعكس حماسةً على ال 1,8 مليون ناخب المسجلين والذين لا تساورهم أوهام ازدهار مع نسبة بطالة تفوق 20 بالمئة بحسب ارقام رسمية وجمود متوسط الاجر عند 400 يورو والهجرة خصوصا بين الشباب.

وقال زئييف وهو يدلي بصوته "ان التصويت شرف وحق وواجب مدني"، مع اقراره بأن الفشل في بلوغ نسبة الاقتراع المطلوبة سيؤدي الى اندلاع "أزمة سياسية جديدة" في هذا البلد الهش مع احتمال تنظيم انتخابات مبكرة.

وقال المهندس جوفان ديمتروفسكي (37 عاما) "المرشحون لا يهموني .. ما يهمني هو الاقتصاد ولا أرى تحسنا في الافق"، مضيفا "لا أصوت من أجل بلوغ نسبة تشرع الانتخابات (...) لا اريد أن تطاولنا أزمة سياسية جديدة".

ويقول ناظم رشيدي رئيس تحرير قناة اطلس الناطقة بالالبانية "إن اللامبالاة وخصوصا بين الشباب المقدونيين كما الالبان، هائلة".

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