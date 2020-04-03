هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2020 08:14 ص

صورة التقطت بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2020 لعملة اليورو في دورتموند بألمانيا

تراجع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في آذار/مارس إلى أدنى مستوى "تاريخي" له نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب تقدير ثان لمؤشر "بي ام آي" المركب نشرته مجموعة "ماركيت" الجمعة.

وبلغ مؤشر توجهات الشراء "برشايسينغ ماناجيرز إندكس" (بي ام آي) 29,7 نقطة في مقابل 31,4 نقطة في التقديرات الأولى التي نشرت في نهاية آذار/مارس، و51,6 نقطة في شباط/فبراير.

وقالت مجموعة "ماركيت" إنه "أدنى مستوى في تاريخ الرصد".

والنشاط ضعيف خصوصا في البلدين الأثر تضررا بالوباء إيطاليا (20,2 نقطة) واسبانيا (26,7 نقطة).

وقد بلغ 37,3 نقطة في إيرلندا و35,0 نقطة في ألمانيا و28,9 نقطة في فرنسا.

وعندما يتجاوز المؤشر الذي يعكس ثقة مدراء المشتريات في الشركات، الخمسين نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم. وعندما يكون أقل من هذه العتبة، فهو يدل على تراجع.

والرقم القياسي المتدني السابق لهذا المؤشر سجل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وبلغ 36,2 نقطة.

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