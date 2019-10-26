هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أكتوبر, 2019 10:38 ص

رفع العلم الفلسطيني فوق بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار في شمال الضفة الغربية في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019

اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب السبت بؤرة استيطانية في منطقة الاغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً اسرائيلياً ورفعوا مكانه علما فلسطينيا قبل ان يتدخل الجيش الاسرائيلي، حسب مصور وكالة فرانس فرانس.

ووقع شجار بالايدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة قبل ان يتدخل الجيش الاسرائيلي، الذي قام باحتجاز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

واقام مستوطنون هذه البؤرة قبل حوالي عامين على اراضي قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في منطقة الاغوار شمال شرق الضفة الغربية، واطلقوا عليها اسم "سلعيت".

وقال الناشط في مواجهة الاستيطان عبد الله ابو راحمة لوكالة فرانس برس "اقتحمنا البؤرة الاستيطانية وكانت لنا فرصة كي نزيل العلم الاسرائيلي ونرفع العلم الفلسطيني".

واضاف عبد الله "لغاية الان الجيش الاسرائيلي يحتجز ثلاثة من النشطاء الذين شاركوا معنا".

وقالت نقابة الصحافيين ان الجيش الاسرائيلي احتجز سبعة صحافيين تواجدوا في المكان.

ويشارك نشطاء اجانب ومنهم اسرائيليون مع نشطاء فلسطينيين في العديد من الانشطة ضد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

ج ش- ح ع/ص ك

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