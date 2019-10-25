هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 08:46 ص

مناصرون للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يجوبون شوارع مدينة بعلبك في شرق لبنان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة من أن أي فراغ في السلطة سيؤدي إلى الانهيار، رداً على تمسّك مئات آلاف اللبنانيين الذين يحتشدون في الساحات والشوارع منذ أكثر من أسبوع بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، بحراك شعبي لم يشهد لبنان له مثيلاً على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين. وكسر المتظاهرون "محرمات" عبر التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لحزب الله وتوجيه انتقادات للحزب ولأمينه العام.

وفي كلمة بثها تلفزيون "المنار" الناطق باسم حزب الله، قال نصرالله "لا نقبل الذهاب الى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة"، رافضاً بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.

وأضاف "منفتحون على أي حل، أي نقاش، لكن لا على قاعدة الذهاب الى أي شكل من أشكال الفراغ، لأن الفراغ سيكون قاتلاً"، وسيؤدي إلى "الفوضى والانهيار".

ويشارك حزب الله، أحد أكثر اللاعبين السياسيين نفوذاً في البلاد والوحيد الذي يمتلك ترسانة سلاح الى جانب القوى الأمنية الشرعية، في الحكومة بثلاثة وزراء، لكنه جزء من الأغلبية الحكومية التي تضم وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل (رئيسها رئيس البرلمان نبيه بري) وحلفاء.

وكان وسط بيروت حيث يعتصم عشرات آلاف اللبنانيين لليوم التاسع على التوالي شهد توتراً بعد الظهر تطوّر إلى تضارب بالأيدي بين مجموعة مؤيدة لحزب الله اعترضت على تصنيف نصرالله ضمن الطبقة السياسية الفاسدة التي يطالب المتظاهرون برحيلها.

وحصلت مواجهة في ساحة رياض الصلح، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس، إثر إقدام مجموعة مؤيدة للحزب على نصب خيمة في وسط الساحة وإطلاق هتافات مؤيدة لنصرالله، بينها "كلن يعني كلن والسيد أشرف منّن".

فرد متظاهرون مناهضون للسلطة بإطلاق هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"كلن يعني كلن". وتوترت الأجواء بين الطرفين، وتطورت إلى تدافع وتضارب.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب بحزم للفصل بين الطرفين، وتمكنت من تفريقهم، بعد تجدد الإشكال مرات عدة وسط حالة من الهرج والمرج أوقعت عدداً من الجرحى.

وطلب نصرالله من "جمهور المقاومة ترك الساحات" التي يتجمع فيها المتظاهرون، قائلا "لا ضرورة للدفاع عن المقاومة. إذا احتجنا للدفاع عن المقاومة نحن قادرون على ذلك".

وفور انتهاء كلمته، غادرت مجموعة مؤيديه مكان الاعتصام في وسط العاصمة بعد إشكال آخر.

وانطلقت مساء مواكب سيارة في معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك شرقاً وصور جنوباً رافعة أعلام حزب الله وتعبيراً عن تأييدها لما قاله نصرالله.

وشكّك نصرالله في كلمته بـ"عفوية" الحراك الشعبي ضد السلطة، واتهم أحزاباً وسفارات لم يسمها بـ"تمويل" التظاهرات.

- "شرذمة التظاهرات" -

على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ترحيب مناصري حزب الله بكلام نصرالله، رد آخرون من مؤيدي الحراك الشعبي بانتقادات رافضين "التخوين"، ومؤكدين "الثورة مستمرة".

ونظم التيار الوطني الحر، المدعوم من حزب الله والذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، وقفات تضامنية أمام قصر العدل في بيروت وفي مدينة جبيل شمال العاصمة.

ويرى فارس الحلبي (27 عاماً)، وهو ناشط وباحث في منظمة غير حكومية، أن "الأحزاب اللبنانية تحاول اختراق التظاهرات والضغط عليها أو شرذمتها ولا يقتصر الأمر على حزب الله فحسب"، لافتاً إلى أن الأخير "يستعمل حجة شتم نصرالله لافتعال بعض المشاكل مع المتظاهرين أو الضغط عليهم".

وطالبت مديرة الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان الجمعة السلطات بـ"ضمان حماية المتظاهرين السلميين وقدرتهم على ممارسة حقهم في حرية التجمع بدون خوف من التعرض لمضايقات، أو، خصوصاً، لاعتداءات من مناصرين لأحزاب سياسية معارضة لهذه الاحتجاجات".

- "التحدي الأساسي" -

وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية في بيروت وتلك المؤدية الى مطارها الدولي ومداخلها كافة منذ الصباح. وأبقت المصارف والمدارس والجامعات أبوابها مقفلة.

وأكدت قيادة الجيش في بيان ظهراً أنّ "حريّة التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور"، لكنها دعت "إلى احترام حريّة التنقّل" بعدما "تكرّرت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من بعض المعتصمين على الطرق".

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المتظاهرين إلى اختيار ممثلين عنهم ليلتقي معهم في "حوار بناء". كما أبدى انفتاحه على "إعادة النظر في الواقع الحكومي".

لكن خطابه لم يلق آذاناً صاغية في الشارع.

وأشاد نصرالله اليوم بدعوة عون.

وقبل ذلك، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري خطة إصلاح "جذرية" تضمنت خفضاً بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها، رفضها الشارع أيضا لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف، على التنفيذ.

ودافع نصرالله اليوم عن الورقة الإصلاحية، معتبرا أنه "إنجاز تمّ تسخيفه".

وقال عفيف يونس (30 عاماً)، موظف، خلال مشاركته في التظاهر اليوم "ثمة محاولة لإثارة الخوف تقوم بها أحزاب السلطة (..) لكنهم لن ينجحوا"، مؤكداً أن " حاجز الخوف من +الشبيحة+ الذين يرسلونهم للتخويف انكسر".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك