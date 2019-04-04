هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 10:50 ص

طائرة ايرباص اي 380 تحلّق قريباً من مطار مدينة نيس في 28 آذار/مارس 2019

بعد ثلاث سنوات على تحطّم طائرة "ايرباص اي 230" التابعة لمصر للطيران خلال رحلة بين باريس والقاهرة، لم تتضح بعد أسباب المأساة التي تسببت بمقتل 66 شخصاً، لكن تقييم خبراء أمر به القضاء الفرنسي، خلص إلى أن الطائرة ما كان ينبغي أن تقلع بسبب "عيوب متكررة".

سقطت الرحلة "أم إس 804" في البحر المتوسط في 19 أيار/مايو 2016 بين جزيرة كريت اليونانية والساحل الشمالي لمصر، بعدما اختفت بشكل مفاجئ عن شاشات الرادار، ما أدى إلى مقتل 66 شخصا على متنها، بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً.

وفيما تحدثت القاهرة عن مؤشرات لتعرضها لاعتداء، رجحت باريس منذ البداية فرضية وقوع خلل تقني.

وكلف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون القضية في باريس جهتي خبرة بإعادة تركيب سيناريو الكارثة. وسلّم التقرير الأول المرتبط بصيانة الطائرة للقضاء في حزيران/يونيو، ويتضمن 76 صفحة، كشفت عنه صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية وعلمت وكالة فرانس برس به.

وتحدّث الخبيران في تقييمهما عن وجود "نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران" في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة.

ويكشف التقرير عن عدم تبليغ الطيارين الذين تناوبوا على قيادة الطائرة عن عدة حوادث صادفوها وبالتالي لم يتبع ذلك عمليات صيانة.

وقالا إنه لم يتم الإبلاغ عن عيوب "إلا عند تواجد الطائرة في مركزها الرئيسي في القاهرة من أجل تفادي تأخيرها قبل عودتها (...) الوقت اللازم لإصلاحها".

وقال أنطوان لاشونو، محامي عائلة كليمان ديشنير-كورماري الذي قتل عن 26 عاماً في الكارثة، في حديث لفرانس برس، "عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل متكرر، يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن الأمر حصل بالصدفة. يجب، استناداً إلى ذلك التقرير وإلى التحقيقات، استخلاص النتائج المتعلقة بمسؤولية مختلف الأطراف المعنية".

-"ما كان ينبغي أن تقلع"-

ويقول التقرير إن "التقييم بيَّن أن تلك الطائرة كان يجب أن تخضع لعمليات فحص بعد رحلاتها الأربع الأخيرة، ولم يكن من المفترض أن تغادر القاهرة بعد ظهور عيوب متكررة، لم تبلغ عنها الطواقم التي تناوبت على قيادتها".

ولم يكن التقني المعنيّ قادراً على منعها من الطيران قبل إقلاعها من مطار رواسي شارل ديغول في باريس، لجهله بعيوبها السابقة، وفق التقرير.

وألقى الخبيران (وهما تقني ومحقق جوي) الضوء على ثغرات محتملة في كفاءات وأهلية التقني الذي كان مكلفاً صيانة الطائرة في باريس.

مع ذلك، رفض الخبيران الخروج بأي خلاصة نهائية، مشددين على أن "دراسة العناصر" المتوفرة لديهما "لا تسمح بتحديد ما إذا كان الحادث (...) نتج عن العيوب التقنية المختلفة".

ودون أن يكونا قادرين على إثبات ذلك، اشتبه الخبيران بأن أحد هذه العيوب هي "بوادر خلل كهربائي كبير".

ويطرح الخبيران تساؤلات أيضاً بشأن استبدال صندوق يحتوي على قناع الأوكسجين الخاص بمساعد الطيار ولأسباب مجهولة، ثلاثة أيام قبل التحطم. ويوضحان أن "استبدال هذه المعدات يتطلب فحصاً شديد الدقة (...) كون تسرب الأوكسجين خطير بحد ذاته".

وفي تقرير نشر في صيف 2018، أكد مكتب التحقيقات الفرنسي لسلامة الطيران المدني أن فرضيته "الأكثر ترجيحاً" هي "نشوب حريق في قمرة القيادة (...) حريق تطوّر بسرعة وأدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة".

ومن المقرر أن يحدد تقييم خبرة جديد طلبه القضاء ما إذا كانت هواتف ومعدات ذكية موجود في قمرة القيادة السبب في ارتفاع سريع في الحرارة تسبب في نشوب حريق.

وبحسب مصدر قريب من الملف، بدأ المحققون في تحليل نسخة من التسجيلات الصوتية في قمرة القيادة المستخلصة من أحد الصندوقين الأسودين.

وتمكن القضاء، بعد انتظاره تلك المعطيات طويلاً، من الحصول عليها الخريف الماضي خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفرنسي لسلامة الطيران المدني.

وفي الجانب المصري، أنهت السلطات في عام 2016 تحقيقاتها الأمنية، ونقلت الملف إلى القضاء المصري، بدون صدور أي جديد حتى الآن بشأن الملف.

وأكدت القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2016 عثورها على مخلفات متفجرات على أشلاء الضحايا، وهو ما شكك به الجانب الفرنسي، مع عدم تبني أي تنظيم عملية إسقاط الطائرة.

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