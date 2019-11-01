هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 03:22 م

شرطي اسرائيلي في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية يحاول إزالة شريط علقت عليه صورتان لهبة اللبدي التي تخضع للاعتقال الإداري في اسرائيل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019

اعلنت دائرة خدمات السجون الاسرائيلية وهيئة شؤون الاسرى والمحررين الجمعة انه تم نقل المعتقلة الاردنية هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 39 يوما احتجاجا على اعتقالها الاداري، الى العيادة الطبية لسجن الرملة بسبب "تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ".

وهبة اللبدي محتجزة بدون توجيه تهمة لها منذ توقيفها في 20 آب/أغسطس وهي في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. وبعد التحقيق معها في معتقل بيت تيكفا بوسط اسرائيل، وضعت في الاعتقال الاداري في 24 إيلول/سبتمبر.

وافادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية أن "سلطات الاحتلال الإسرائيليّة نقلت الجمعة الأسيرة هبة اللبدي (24 عاما) المضربة عن الطعام منذ 39 يوما، من عزل سجن الجلمة إلى عيادة سجن الرملة".

من جهتها، قالت دائرة خدمات السجون في بيان باللغة العبرية "تم نقل السجينة الأمنية الخاضعة للاحتجاز الإداري وهي مواطنة أردنية مضربة عن الطعام (...) إلى المركز الطبي لجهاز الأمن العام".

وأوضحت أن هذه الخطوة اتخذت من أجل "المراقبة المستمرة والرعاية الطبية"، بدون أن تصف حالتها أو تقول متى حدثت هذه الخطوة.

وحذّرت هيئة شؤون السرى والمحررين من تبعات نقل الأسيرة اللبدي إلى عيادة الرملة "سيئة السمعة والمعاملة"، مشيرة خصوصا إلى أن وضع الأسيرة الصّحيّ يسوء يوما بعد يوم، وكانت قد نقلت الى المستشفيات عدة مرات.

ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل، احتجاز أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة.

وتكتفى اسرائيل بوصف ملفات هؤلاء المعقتلين بالسرية وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وتعتقل اسرائيل ايضا المواطن الاردني عبد الرحمن مرعي (28 عاما) منذ الثاني من أيلول/سبتمبر، عندما كان في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه لدى عبوره جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان الثلاثاء أن بلاده استدعت سفيرها من تل أبيب "للتشاور كخطوة أولى (...) في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر لإطلاق" سراح اللبدي ومرعي و"استمرار اعتقالهما اللاقانوني واللاإنساني".

وأضاف "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمَين".

وأوضح الصفدي أن "استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار"، مطالبا باطلاق سراحهما الفوري.

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

وبحسب هيئة شؤون الاسرى يقوم ثلاثة أسرى فلسطينيين باضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لاعتقالهم الاداري، وسط تراجع ملحوظ لأوضاعهم الصحية. وهؤلاء هم اسماعيل علي وأحمد زهران ومصعب الهندي.

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