هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 03:08 م

نقلت الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ حزيران/يونيو، الأحد إلى مستشفى سجن إيوين في طهران، كما أعلن محاميها الثلاثاء لفرانس برس.

وقال المحامي سعيد دهقان إن نقلها إلى المستشفى هو نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي جراء إضراب عن الطعام بدأته موكلته من نهاية كانون الأول/ديسمبر حتى منتصف شباط/فبراير.

وأضاف "للأسف تضررت كليتاها" ووضعها الصحي "مقلق".

كما أعرب عن خشيته من أن تصاب بفيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا ب15 شخصا في إيران.

وهي تلاحق في إيران بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"التواطؤ للمساس بالامن القومي". والتهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها الاستاذ الجامعي الفرنسي رولان مارشال المسجون أيضا منذ حزيران/يونيو في الجمهورية الاسلامية.

وحددت الجلسة الأولى لمحاكمتهما في 3 آذار/مارس أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران.

وعادلخاه باحثة انتروبولوجية مرموقة، مختصة في التشيّع. ويختص مارشال في القرن الافريقي.

وتطالب باريس باطلاق سراح الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية في جامعة سيانس بو الباريسية.

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