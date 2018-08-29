نقل البريطانية الايرانية نازنين زغاري راتكليف الى مستشفى السجن
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نازنين زغاري راتكليف وزوجه ريتشارد وطفلتهما غابرييلا في صورة غير محددة التاريخ نشرتها حملة "اطلقوا سراح نازنين" في 10 حزيران/يونيو 2016(afp_tickers)
نقلت البريطانية الإيرانية نازنين زغاري راتكليف المسجونة في طهران منذ أكثر من عامين، الى عيادة السجن بعد أن أغمي عليها الاربعاء، بحسب ما أفاد زوجها.
وقال ريتشارد راتكليف أن زوجته عانت من نوبات هلع وأن السلطات الايرانية تفكر في طلبات لنقلها إلى المستشفى.
وقال في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس "اصيبت نازنين بنوبة هلع اليوم وامس وأغمي عليها اليوم".
وأضاف "انها في عيادة السجن وهناك عدة طلبات من أجل نقلها إلى المستشفى ولكن لم تتم الموافقة عليها بعد".
وكان قد تم الافراج عن نازنين فجأة لمدة ثلاثة أيام الخميس أمضتها مع عائلتها على مشارف العاصمة الايرانية.
وأعيدت الى السجن الاحد بعد انتهاء فترة الافراج عنها.
وقال زوجها لوكالة "برس اسوشييتد" البريطانية أنها "تعرضت لنوبة هلع ونقلت الى عيادة السجن وقالوا ان ضغط دمها منخفض".
وأضاف "أعتقد أنها تشعر بهذه الاعراض لخيبة الأمل الكبيرة التي اصيبت بها بعد إعادتها الى السجن".
وكانت عائلتها تأمل في تمديد فترة الافراج عنها.
واعتقلت زغاري راتكليف التي تعمل للفرع الخيري لمؤسسة تومسون رويترز، في مطار طهران في نيسان/ابريل 2016.
وتمضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد النظام في 2009 وهو ما تنفيه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب