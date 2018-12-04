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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 05:31 م 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 17:31

المشاركةن في بطولة الشطرنج الدولية التي جرت في الرياض بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2017

أعلن الاتحاد العالمي للشطرنج الثلاثاء نقل بطولته لهذا العام من السعودية إلى روسيا بعد الجدل بشأن منع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة.

وهدد اللاعبون الإسرائيليون الذين تدعمهم منظمة غير حكومية مقرها نيويورك "ذي ويلفير بروجيكت" باتخاذ اجراءات قضائية جراء منعهم من المشاركة في البطولة في السعودية، التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

وأكد الاتحاد أنه قرر نقل البطولة الدولية المقرر اجراؤها من 25 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر إلى روسيا "بسبب السياسة التي ينتهجها المنظمون السعوديون".

وأفاد الاتحاد في بيان أن القرار اتخذ "رغم العرض المالي السعودي السخي".

وأكد أنه "لن ينظم بعد الآن مناسباته الرسمية في الدول التي ترفض منح التأشيرات ولا تعامل جميع اللاعبين المؤهلين بشكل عادل".

وأضاف أن "المسؤولين في الرياض لم يتمكنوا من ضمان دخول ممثلي جميع الاتحادات الوطنية التي تملك حق المشاركة في الحدث".

وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعبون الإسرائيليون لمشاكل من هذا النوع. ففي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج عن سعيه للحصول على تعويضات من منظمي البطولة ذاتها العام الماضي، التي جرت في السعودية كذلك، بعدما رفضت الرياض منح تأشيرات دخول للاعبي الدولة العبرية.

لكن إسرائيل حققت اختراقات خلال الأشهر الأخيرة في جهودها لإقامة علاقات مع الدول الخليجية التي لا تعترف رسميا بها كدولة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بينما ألقى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا خطاباً في مؤتمر في دبي، كما تمّ عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بحضور ريغيف في بطولة عالمية للجودو في العاصمة الإماراتية.

وفي الشهر ذاته، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة مفاجئة إلى عُمان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب