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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 02:04 م 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:04

الناشط مع فرقة "بوسي رايوت" بيوتر فيرزيلوف في صورة ملتقطة في تموز/يوليو 2018 خلال مثوله أمام المحكمة في موسكو

أعلنت عائلة بيوتر فيرزيلوف عضو حركة "بوسي رايوت" الروسية المعارضة الأحد أنها نقلته إلى مستشفى في ألمانيا، مشيرة الى تعرضه لمحاولة اغتيال بواسطة السم انتقاما لاقتحامه أرضية ملعب المباراة النهائية لمونديال روسيا.

ويأتي إدخال فيرزيلوف المستشفى واتهام المقربين منه السلطات الروسية بمحاولة تسميمه، في وقت تستمر قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري في بريطانيا بالتفاعل.

وليل السبت الأحد نُقل فيرزيلوف البالغ 30 عاما، والذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، من مستشفى في موسكو إلى برلين على متن طائرة مجهّزة بالمعدات الطبية ومعه أفراد من عائلته. وكان أدخل الثلاثاء الماضي إلى مستشفى في العاصمة الروسية حيث وُصفت حالته بالـ"خطرة".

وتولت هذه العملية منظمة "سينما فور بيس" الحقوقية الألمانية الداعمة منذ سنوات لأنشطة "بوسي رايوت" التي اقتحمت أرضية الملعب خلال المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم في موسكو في تموز/يوليو الماضي.

وقال ياكا بيزيلي المسؤول في المنظمة لصحيفة "بيلد" الألمانية "كان من المهم للعائلة أن يتلقى علاجا في أسرع وقت ممكن خارج روسيا".

- محاولة اغتيال -

وفيرزيلوف منفصل عن زوجته ناديا تولوكونيكوفا التي رجّحت تعرضه لمحاولة تسميم.

وقالت تولوكونيكوفا لدى وصولها مساء السبت إلى برلين برفقة زوجها "أنطلق من مبدأ أنه وقع ضحية ترهيب، وحتى محاولة اغتيال".

ونشرت تولوكونيكوفا على فيسبوك صورا لهبوط الطائرة في برلين.

وتحدّثت منظمة "سينما فور بيس" في بيان عن "عمل انتقامي" تعرّض له فيرزيلوف لمعاقبته على "الظهور في المباراة النهائية لكأس العالم دفاعا عن حقوق الإنسان في روسيا".

وكان فيرزيلوف اشتهر خصوصا باقتحامه أرضية الملعب خلال المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم في تموز/يوليو الماضي في موسكو مرتديا زي الشرطة مع ثلاثة نشطاء آخرين، وقد حُكم على الأربعة بالحبس 15 يوما.

وكان فيرزيلوف قد أدخل الثلاثاء المستشفى في موسكو بعد حضوره جلسة محاكمة ناشطتين مؤيدتين للفرقة، وقد دخل في غيبوبة وعانى من فقدان مؤقت للنظر والنطق.

واستعاد وعيه أخيرا لكنه لا يزال يعاني حالات هلوسة وهذيان بحسب المقربين منه.

وأعلن بيزيلي أن حالة فيرزيلوف "لم تعد خطرة".

ونشرت منظمة "سينما فور بيس" على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لوصول فيرزيلوف إلى برلين حيث تولت أجهزة الإسعاف الألمانية نقله بواسطة نقاله.

- سكريبال -

ونُقل بعدها إلى مستشفى في برلين، وقد تواصلت وزارة الخارجية الألمانية مع المقربين من فيرزيلوف، علما ان العملية نظّمت عائليا وخارج الإطار الرسمي.

و"بوسي رايوت" فرقة غنائية روسية تحولت إلى حركة معارضة نسوية في روسيا تندد بانتهاكات السلطة والفساد، وقد أصدر القضاء الروسي مرارا أحكاما قضائية بحق نشطائها.

وفيرزيلوف مؤسس الموقع الإلكتروني "ميديازونا" المتخصص بأخبار محاكمات النشطاء الحقوقيين.

ويأتي إدخال فيرزيلوف المستشفى في حين تستمر قضية سكريبال بالتفاعل وبتعكير العلاقات بين موسكو والدول الغربية.

وتُحمّل الحكومة البريطانية رسلان بوشيروف وألكسندر بيتروف اللذين تتهمهما بالانتماء للاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية تسميم سكريبال وابنته في سالزبري (جنوب انكلترا) في آذار/مارس الماضي.

ونفت موسكو هذا الاتهام وقد أكد بوشيروف وبيتروف في مقابلة مع محطة تلفزيونية روسية أنهما بريئان وزارا سالزبري بصفتهما سائحين.

وفي شباط/فبراير الماضي دخل المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا، منسق أنشطة حركة "روسيا المنفتحة" التي يتزعمها الملياردير الروسي السابق المقيم في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، في غيبوبة بعد تعرضه للتسمم "بمادة مجهولة" بحسب ما أعلن محاميه.

وعثر الأطباء الذين عاينوه على آثار تسمم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب