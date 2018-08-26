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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 05:42 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:42

قالت زوجة المعارض اليساري المتطرف سيرغي أودالتسوف الذي بدأ اضرابا عن الطعام بعد سجنه فترة 30 يوما، أنه نقل الى المستشفى للمرة الثانية الاحد.

وكان اودالتسوف دين باحراق صور لقادة روس خلال تظاهرة ضد مشروع رفع سن التقاعد في روسيا والذي يواجه احتجاجات شديدة.

ونقل الى المستشفى "بسبب تدهور حالته الصحية في اليوم ال13 من اضرابه عن الطعام" بحسب ما نقلت وكالة تاس للانباء عن زوجته اناستاسيا اودلتسوفا.

وكان اودالتسوف نقل الى مستشفى في موسكو يوم 19 آب/اغسطس بعد خمسة أيام من بدئه اضرابه عن الطعام، بسبب معاناته من الجفاف عقب استدعاء الاطباء الى المركز الذي يعتقل فيه.

وقالت زوجته "لقد رأيته في المستشفى وتحدثت مع الاطباء الذين يعالجونه. وقد بدأ يعاني من فشل كلوي كما أنه مصاب بجفاف شديد. آمل ان يبقى في المستشفى لعدة ايام".

وكان اودالتسوف الذي سجن في 2012 و2016 اثر تظاهرات ضد الرئيس فلاديمير بوتين، استجوب الاثنين ثم حوكم وصدر قرار بسجنه 30 يوما.

ووصف المعارض الملاحقات ضده بأنها "تعسفية" اضرابا عن الطعام، وباشر اضرابا عن الطعام رافضا الأكل والشرب.

وتعود قضية اودالتسوف الى 28 تموز/يوليو عندما تظاهر عشرات الاف الروس في كل انحاء البلاد بدعوة من الحزب الشيوعي ضد مشروع رفع سن التقاعد.

وافرج عنه في آب/اغسطس 2017 بعدما امضى اربع سنوات ونصفا في السجن لأنه تسبب "باضطرابات" خلال تظاهرات 6 ايار/مايو 2012، عشية تولي فلاديمير بوتين ولايته الرئاسية الثالثة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب