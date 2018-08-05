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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 12:21 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:21

اسرائيليون من الطائفة الدرزية يحتشدون مع أنصارهم خلال تظاهرة رافضة لقانون "الدولة القومية" الذي أقرته اسرائيل. خرجت التظاهرة في تل أبيب بتاريخ 4 آب/اغسطس 2018

دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن قانون أثار حفيظة الأقلية الدرزية في اسرائيل، مشيرا إلى أنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الاسرائيلية.

وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي إن "قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جدا من الفلسطينيين في البلاد".

وقال "قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلا".

وتم إقرار القانون الشهر الماضي ليصبح جزءا من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد. ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديموقراطية ملمحا بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن اسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها.

وندد مواطنو اسرائيل العرب بشدة بالقانون وخصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفا الذين اعتبروا أنه يجعل منهم سكانا من الدرجة الثانية.

وبخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة في الجيش الاسرائيلي، فإن الخدمة في الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الاسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز.

وقال نتانياهو الأحد إن "دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. اسرائيل دولة يهودية وديموقراطية. الحقوق الفردية راسخة في كثير من القوانين" المنصوص عليها في الدستور.

وأضاف "لا أحد مس أو ينوي المساس بهذه الحقوق الفردية لكن دون قانون الدولة القومية سيستحيل ضمان مستقبل اسرائيل كدولة قومية يهودية للأجيال (المقبلة)".

وتحدث نتانياهو كذلك عن "الرابط العميق" بين دولة اسرائيل والدروز معلنا تشكيل لجنة وزارية خاصة لتعزيز العلاقات.

واحتشد عشرات آلاف الاسرائيليين الدروز وأنصارهم وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون السبت.

وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف في خطاب "رغم ولائنا غير المشروط للدولة، الدولة لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين" مع اليهود.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب