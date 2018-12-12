نواب حزب المحافظين يجدّدون ثقتهم بتيريزا ماي

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 09:02 م

لقطة من فيديو وزّعتها وحدة التسجيل في البرلمان البريطاني لرئيسة الوزراء تيريزا ماي تلقي كلمة في مجلس العموم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الاربعاء بأكثرية 200 صوت مقابل 117 في تصويت أجراه نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه لحجب الثقة عنها إثر إعلان جزء منهم رفضهم لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي.

وقال غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين إنّ نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم بعدما فشل الجناح المتشدّد في الحزب في حشد أكثرية الـ117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها.

ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنّه حصّنها لمدة عام على الأقل ضدّ أي تحدّ جديد قد تواجهه داخل حزبها.

وفور الإعلان عن نتيجة التصويت حقّق الجنيه الاسترليني مكاسب كبيرة إذ ارتفعت قيمته أمام الدولار الأميركي بنسبة 1% تقريباً لتصل إلى 1,2597 دولاراً للجنيه الواحد.

والتصويت الذي أجراه نواب حزب المحافظين أطلقه ضدّ رئيسة الوزراء 48 نائباً من حزبها لحجب الثقة عنها، أي 15% من الكتلة، وهي العتبة المطلوبة لاجراء هذا التصويت.

وكانت ماي استبقت هذا التصويت بإعلانها عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2022.

وكانت ماي تعهّدت مواجهة مساعي النواب المتشدّدين في حزبها المحافظ للإطاحة بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في حزيران/يونيو 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الاوروبي.

ولو خسرت ماي ثقة نواب حزبها لتعيّن إجراء انتخابات حزبية لاختيار زعيم جديد للمحافظين يخلفها في رئاسة الوزراء. ولكنّ ماي فازت في التصويت، ما يعني أنّها أصبحت بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة على الأقلّ.

وجاء طرح مذكرة حجب الثقة بماي بناء على رسائل بهذا المعنى تقدّم بها عشرات من النواب المحافظين بعد قرار رئيسة الوزراء تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أقرّت بأنّها ستخسره.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك