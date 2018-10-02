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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 01:24 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 13:24

نال الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند جائزة نوبل للفيزياء للعام 2018

منحت جائزة نوبل الفيزياء للعام 2018 إلى ثلاثة علماء لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر التي مهدت الطريق أمام تصميم أدوات دقيقة متطورة تستخدم في جراحات العين وفي الصناعة.

ونال الأميركي آرثر آشكين نصف الجائزة التي تترافق مع مكافأة مالية قدرها تسعة ملايين كرونة (1,01 مليون دولار) فيما منح النصف الآخر إلى كلّ من الفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند.

وكوفئ آشكين (96 عاما) لاختراعه "الملاقط البصرية" التي تلتقط الجزيئات والذرات والفيروسات والخلايا الحية الأخرى بواسطة أصابعها العاملة بشعاع ليزر.

وقد تمكن من خلال هذا الاختراع من استخدام الضغط الاشعاعي للضوء لنقل أجسام مادية "وهو حلم قديم للخيال العلمي" على ما ذكرت الأكاديمية السويدية للعلوم.

وحقق آشكين خرقا العام 1987 عندما استخدم ملاقط لالتقاط بكتيريا حية من دون إلحاق الأذى بها على ما أشارت الأكاديمية.

وبات آشكين الذي قام باكتشافه هذا عندما كان يعمل في مختبرات "أيه تي اند تي بيل لابوراتوريز" بين 1952 و1991، أكبر الفائزين سنا بجائزة نوبل متقدما على الأميركي ليونيد هورفيتش الذي كان في سن التسعين عندما فاز العام 2008 بنوبل الاقتصاد.

وفاز مورو (74 عاما) وستريكلاند وهي ثالث امرأة فقط تفوز بنوبل الفيزياء، لإسهامهما في تطوير ومضات بصرية قصيرة جدا "هي أقصر وأكثر ومضات الليزر كثافة أنتجها البشر".

وتستخدم هذه التقنية الآن في جراحات العين التصحيحية.

وقد تعاون مورو مع معهد بوليتكنيك في فرنسا ومع جامعة ميشيغن في الولايات المتحدة بينما تدرس ستريكلاند وهي تلميذته، في جامعة ووترلو في كندا.

- النساء موجودات -

وقالت ستريكلاند في اتصال هاتفي مع الأكاديمية بتأثر إنها سعيدة بالفوز بنوبل الفيزياء المكافأة التي نالها أقل عدد من النساء.

وأكدت "ينبغي الاحتفاء بعالمات الفيزياء لأنهن موجودات وأنا فخورة بأن أكون واحدة منهن".

وقد فازت بالجائزة قبلها ماري كوري وماريا غوبرت ماير في عامي 1903 و1963 على التوالي.

وسبق للأكاديمية الملكية السويدية أن أسفت في الماضي للعدد الضئيل للفائزات في المجالات العلمية عموما.

وشددت على أن ذلك ليس عائدا لنزعة ذكورية متحيزة في لجان الجوائز بل لأن أبواب المختبرات بقيت لفترة طويلة موصدة أمام النساء.

وقال رئيس الأكاديمية غوران هانسون الثلاثاء "النسبة ضئيلة بالتأكيد لذا فإننا نتخذ الاجراءات لتشجيع ترشيحات أكثر لاننا لا نريد أن نفوت أحدا".

وفاز بالجائزة العام الماضي علماء الفيزياء الفلكية الأميركيون باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس لاكتشافهم موجات الجاذبية التي توقعها ألبرت أينشتاين قبل قرن من الزمن في إطار نظرية النسبية العامة التي وضعها.

ومنحت جائزة نوبل الطب الاثنين إلى عالمي المناعة الأميركي جيمس آليسون والياباني تاسوكو هونجو لأبحاثهما حول كيفية محاربة الدفاعات الطبيعية للجسم مرض السرطان.

ويعلن الفائزون بجائزة الكيمياء الأربعاء فيما يمنح نوبل السلام الجمعة.

أما جائزة الاقتصاد فتمنح الاثنين المقبل.

وللمرة الأولى منذ العام 1949 أرجئ إعلان الفائز أو الفائزة بجائزة الآداب لمدة سنة بسبب انقسامات داخلية وانسحاب عدة أعضاء من الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة، على خلفية فضحية اعتداء جنسي طالت شخصا مرتبطا بها.

وبللمروبو/غ ر/خلص/نور

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