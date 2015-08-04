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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2015 05:41 م 04 أغسطس 2015 - آخر تحديث - 17:41

جنازة النائب العام القاضي محمد سليم كيراز في اسطنبول في 1 نيسان/ابريل 2015 (afp_tickers)