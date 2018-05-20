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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 05:20 ص 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:20

مسيرة ضد حكومة نيكاراغوا في 18 ايار/مايو 2018 في ماناغوا

شهدت نيكاراغو السبت اول يومي الهدنة التي ابرمت بين الحكومة والمعارضة بعد شهر من التظاهرات ضد رئيس الدولة دانيال اورتيغا التي قتل خلالها اكثر من ستين شخصا.

وعادت قوات مكافحة الشغب والقوات الحكومية الخاصة الى ثكناتها بينما تعهد الطلاب الذين يقودون حركة الاحتجاج التظاهر بطريقة سلمية بدون عرقلة حركة السير.

وكانت حكومة نيكاراغوا والمعارضة ابرمتا الجمعة اتفاق هدنة السبت والاحد بعد شهر من التظاهرات ضد السلطات اوقعت 63 قتيلا، بحسب مجلس اساقفة نيكاراغوا الذي قام بوساطة بين الطرفين.

وقال المجلس ان الحكومة تعهدت ان تسحب من الشوارع "قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة وانصارها"، بينما تعهدت المعارضة "توفير افضل ظروف ممكنة للحوار واستئناف حركة المرور".

لكن الطلاب دعوا الحكومة السبت الى الكف عن "الازدواجية في العمل" بعدما نشرت وسائل اعلام رسمية صور هويات وعناوين قادة التحرك تحت عنوان "وجوه الفوضى".

ولا يستبعد الطلاب استئناف حركتهم على مستوى البلاد اذا عادت الحكومة الى القمع ولم يسفر الحوار عن نتيجة. وقال ليستر اليمان زعيم الحركة "اذا لم نستفد من هذه الفسحة (الحوار) هناك خطر ان يفضي الوضع الى حرب".

ورحب آلاف المعارضين السبت بدخول الهدنة حيز التنفيذ ليومين، وقاموا بمسيرات مشيا او بسيارات في جنوب العاصمة ماناغوا.

وفي الوقت نفسه، تجمع آلاف من مؤيدي الحكومة في جادة سيمون بوليفار بشمال المدينة لحضور حفلة موسيقية من اجل السلام ووالاحتفال بذكرى ولادة البطل الوطني اوغستو سيزار ساندينو (1895-1934).

وجاء اعلان هذه الهدنة مع بدء لجنة منظمة الدول الاميركية لحقوق الانسان الجمعة مهمتها في نيكاراغوا. وقد وصلت السبت الى مدينة ماسايا (جنوب) للقاء ضحايا قمع الحكومة. وفي الوقت نفسه توجه اعضاء آخرون في اللجنة الى مدينة ليون (غرب) والى جامعة البوليتكنيك في ماناغوا للقاء طلاب.

وبدأت حركة الاحتجاج في 18 نيسان/ابريل بعد تعديل لانظمة التقاعد الغي في وقت لاحق. وهي تدين احتكار الرئيس اورتيغا (72 عاما) للسلطة.

واورتيغا الزعيم السابق للثورة الساندينية، حكم البلاد من 1979 الى 1990. وقد عاد الى القيادة في 2007.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب