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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 06:07 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:07

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في تظاهرة تطالب برحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)