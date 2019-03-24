هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 07:38 ص

زهور وضعها المارة مع رسائل من أجل ضحايا الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، في 23 آذار/مارس 2019 بعد ثمانية أيام على المجزرة التي أودت بخمسين شخصا في مسجدين بالمدينة

تقيم نيوزيلندا في 29 آذار/مارس مراسم تكريم لذكرى ضحايا الاعتداء الذي نفذه عنصري أسترالي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، على ما أعلنت الحكومة الأحد.

وستقام المراسم في كرايست تشيرش، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، حيث ارتكب المهاجم المؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض مجزرة في 15 آذار/مارس في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتها خمسين شخصا.

وسيجري الحفل في منتزه هاغلي القريب من مسجد النور، أول المسجدين المستهدفين.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان أن "مراسم الذكرى الوطنية ستكون مناسبة لجميع سكان منطقة كرايست تشيرش والنيوزيلنديين وسكان العالم بأسره، للتجمع والوقوف صفا واحدا تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي".

وتابعت "خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، عرفت نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة. هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا نحمي هذه القيم".

وأثارت المجزرة صدمة في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته، وما زاد من وطأة الاعتداء أن المهاجم صوره وبثه بشكل مباشر على الإنترنت.

وأوقف برينتون تارنت (28 عاما) بعد دقائق من تنفيذه الاعتداء ووجهت إليه تهمة القتل.

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