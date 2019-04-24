هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 09:59 ص

فريد أحمد أحد الناجين في مجزرة كرايست تشيرش، يؤدي الصلاة في مسجد النور أحد المسجدين المستهدفين، في 5 نيسان/أبريل 2019

منحت نيوزيلندا الاربعاء الأشخاص الذين تأذوا مباشرة في مجزرة مسجدي كرايست تشيرش فرصة مدتها شهرين لتقديم طلب للإقامة الدائمة في البلاد.

والتأشيرة الخاصة "تقر بتأثير المأساة على حياة الأشخاص الذين تأذوا أكثر من غيرهم، وتمنح الأشخاص المقيمين حاليا بتأشيرات مؤقتة وتأشيرات إقامة بعض الثقة" بشأن وضعهم، وفق بيان لسلطات الهجرة النيوزيلندية.

ويحق للأشخاص المقيمين في نيوزيلندا والذين كانوا موجودين في أحد المسجدين وأسرتهم المباشرة في نيوزيلندا، طلب التأشيرة.

وتم توسيع تحديد عبارة "الأسرة القريبة" لتشمل دائرة أوسع من أفراد الاسرة بينهم أسرة الزوج او الزوجة وأجداد الأولاد ما دون 25 عاما.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا مصطفى فاروق إن الخطوة بادرة كريمة. وأضاف "بعض هؤلاء الأشخاص لم يفقدوا أحباءهم فقط، بل معيلهم الرئيسي أيضا".

وتابع "نحن سعداء جدا". وقال إنه يتوقع أن يكون الجميع مستوفين شروط تقديم الطلب.

في 15 آذار/مارس قام رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض بفتح النار على مصلين في مسجدين في كرايست تشيرش.

وسيحاكم الاسترالي برنتون تارنت (28 عاما) بتهم قتل 50 شخصا ومحاولة قتل 39 آخرين.

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