هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 01:48 ص

طائرات بوينغ ماكس في مصنع بوينغ في رينتون في واشنطن في 12 آذار/مارس 2019.

أعلنت هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا الاربعاء منع طائرات بوينغ 737 ماكس من استخدام مجالها الجوي، بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا ومقتل 157 كانوا على متنها.

وذكرت الهيئة أنّها تفرض تعليقا مؤقتا لهذا الطراز من الطائرات بعد مشاورات مع هيئات مختصة أخرى.

وقالت الهيئة في بيان إنّ تقييمها "اخذ في الاعتبار مستوى الغموض بشأن سبب حادث الخطوط الجوية الاثيوبية بالإضافة لمراجعتها تصميم الطائرة".

وأوضحت الهيئة أنّ شركة طيران واحدة وهي "فيجي ايروايز" تشغل طائرة بوينغ 737 ماكس لنيوزيلندا. ولا تملك الخطوط الجوية النيوزيلندية أي طائرة من هذا الطراز.

وللمرّة الثانية في غضون أشهر، تتحطّم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها.والأحد سقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركّاب ال 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

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