هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 04:44 م

حذّر رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الأحد من أن المعدات الضرورية لعمل المستشفيات لا تكفي سوى لبضعة أيام في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي شبهه بالكساد الكبير.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال بلاسيو ان مستشفيات المدينة على وشك الانهيار.

وأضاف لشبكة "سي إن إن" أنه "بصراحة، نحن على بعد عشرة أيام من رؤية نقص واسع لأقنعة الوجه وأجهزة التنفس، وهي أشياء ضرورية لإبقاء عمل نظام المستشفيات مستمرا".

وناشد الرئيس دونالد ترامب تحريك الجيش لرفع وتيرة الانتاج والتوزيع فيما يخص المعدات الطبية اللازمة.

وقال "إن لم نحصل على المزيد من أجهزة التنفس في الأيام العشرة المقبلة، سيموت اشخاص يجب الا يموتوا. هكذا بكل بساطة".

وحذر من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، ووصف الوباء سريع الانتشار بأنه "الأزمة الأخطر محلياً منذ الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي.

وأوضح "ولهذا نحتاج إلى تعبئة الجيش بشكل كامل ونحتاج من الكونغرس أن يتصرف وكأننا نتجه إلى الكساد الكبير".

وأضاف "انسوا حاليا حزم إنقاذ شركات الطيران. أنقذوا الناس. أنقذوا المستشفيات. أنقذوا المدن والولايات والمقاطعات".

وأصيب نحو 27 ألف شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة طبقاً لإحصائية محدثة من مستشفى جامعة جون هوبكنز، يعيش اكثر من 9 الاف منهم في مدينة نيويورك التي سجلت 60 وفاة.

وتوفي 114 شخصا في ولاية نيويورك حتى الان، بحسب ما صرح حاكم الولاية اندرو كومو للصحافيين الاحد.

وقال انه طلب من وحدة المهندسين في الجيش الأميركي بناء اربع مستشفيات موقتة، كما أمر المستشفيات الحالية بزيادة سعتها بنسبة 50%.

وأضاف أنه سيتم الغاء جميع العمليات الجراحية غير الضرورية ابتداء من الاربعاء لإتاحة أماكن لمرضى فيروس كورونا.

وقال إن ولاية نيويورك بحاجة إلى 30 ألف جهاز تنفس يمكن أن يكلف كل منها ما يصل إلى 40 ألف دولار، معربا عن اسفه إزاء تنافس الولايات فيما بينها لشراء تلك الأجهزة.

وأوضح كومو "هذا وضع مستحيل إدارته. إذا لم نحصل على المعدات فقد نفقد أرواحاً كان يمكن أن ننقذها".

وقال رئيس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة، بيتر غاينور، المسؤول عن جهود استجابة الحكومة، إن الطلب على الإمدادات ، مثل أجهزة التنفس أصبح "مشكلة عالمية".

وصرح لشبكة ايه بي سي "إننا نعمل بجد كل يوم هنا لتلبية هذه المطالب".

وأكد خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن الحكومة الفدرالية ستبدأ في "ضخ" الموارد في نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة سي بي اس، "سيتم توجيه الموارد التي سيتم تنظيمها الى المناطق الساخنة التي هي في أمس الحاجة إليها".

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