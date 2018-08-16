هبوط اضطراري لطائرة المانية في كريت بعد انذار بوجود قنبلة
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طائرة ايرباص تابعة لشركة الطيران الألمانية كوندور في مطار شونيفيلد ببرلين في 05 حزيران/يونيو 2013(afp_tickers)
قامت طائرة تابعة لشركة "كوندور" الألمانية تقل 250 راكبا في رحلة تشارتر متوجهة من مصر إلى ألمانيا بهبوط اضطراري مساء الخميس في مطار جزيرة كريت بجنوب اليونان بعد انذار بوجود قنبلة، كما أعلنت الشرطة اليونانية.
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها أن هناك متفجرات داخل الطائرة".
وحطت طائرة البوينغ 753 التي كانت قد أقلعت من مطار الغردقة في مصر في مطار خانيا بغرب جزيرة كريت حوالى الساعة 20,30 (17,00 ت غ).
وأوضح المسؤول في الشرطة اليونانية أنه "تم اخلاء الطائرة والركاب سالمون".
وتقوم الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية بعمليات تحقق.
وكانت الطائرة أقلعت من منتجع الغردقة متوجهة الى مدينة دوسلدورف الألمانية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب