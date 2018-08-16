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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 07:55 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:55

طائرة ايرباص تابعة لشركة الطيران الألمانية كوندور في مطار شونيفيلد ببرلين في 05 حزيران/يونيو 2013

قامت طائرة تابعة لشركة "كوندور" الألمانية تقل 250 راكبا في رحلة تشارتر متوجهة من مصر إلى ألمانيا بهبوط اضطراري مساء الخميس في مطار جزيرة كريت بجنوب اليونان بعد انذار بوجود قنبلة تبين أنه كاذب، كما أعلنت الشرطة اليونانية.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها أن هناك متفجرات داخل الطائرة".

وصرحت مسؤولة في الشرطة المحلية لفرانس برس أنه بعد عمليات التفتيش التي قامت بها الفرق الأمنية وخبراء المتفجرات، ليل الخميس الجمعة "لم نعثر على أي جسم مشبوه".

وحطت طائرة البوينغ 753 التي كانت قد أقلعت من مطار الغردقة في مصر في مطار خانيا بغرب جزيرة كريت حوالى الساعة 20,30 (17,00 ت غ).

وقد أقلعت طائرتا "اف-16" تابعتان لسلاح الجو اليوناني وواكبتا الطائرة في المجال الجوي اليوناني، كما ذكر مصدر من هيئة الأركان اليونانية.

وأوضح المسؤول في الشرطة اليونانية أنه "تم اخلاء الطائرة" بعد هبوطها، مؤكدا أن كل الركاب في أمان في أحد فنادق خانيا.

وتقوم الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية بعمليات تحقق.

وكانت الطائرة أقلعت من منتجع الغردقة متوجهة الى مدينة دوسلدورف الألمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن الطائرة يفترض أن تتوجه إلى دوسلدورف نهار الجمعة، لكنه لم يحدد موعد إقلاعها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب