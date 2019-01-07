هبوط اضطراري لمقاتلة اف-15 إسرائيلية فقدت غطاء قمرة قيادتها على ارتفاع 30 ألف قدم

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 06:53 م

مقاتلة اف-15 إسرائيلية في أجواء صحراء النقب في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن مقاتلة اف-15 تابعة لقواته الجوية فقدت غطاء قمرة القيادة خلال تحليقها على ارتفاع 30 ألف قدم، لكن طاقمها الذي واجه درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 45 تحت الصفر ورياحا قوية، تمكّن من الهبوط بها بسلام.

وفي تسجيل لما دار داخل قمرة القيادة خلال الحادثة التي وقعت في 2 كانون الثاني/يناير يسمع صراخ الطيار وملاحه كما يسمع في خلفية التسجيل عصف الرياح وهدير المحرّك، وسط درجات حرارة وصلت إلى 45 تحت الصفر، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي التسجيل يسأل الملّاح قائد الطائرة "هل أنت بخير؟"، ليردّ الأخير "نعم أنا بخير".

ثم يقوم الطيار بالتبليغ عن الحادث ويقول عبر الجهاز اللاسلكي "لقد فقدنا غطاء قمرة القيادة ونباشر عملية الهبوط في أقرب قاعدة".

ثم يبلغ الطيار المراقبين الجويين بتوجّهه إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل.

وأوضح البيان أن المقاتلة تمكّنت من الهبوط بسلام، مضيفا أن رئيس أركان سلاح الجو أمر بوقف الطلعات التدريبية لمقاتلات اف-15 بانتظار إجراء تحقيق في الحادث.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن مقاتلات اف-15 الأميركية الصنع دخلت أسطول سلاح الجو في سبعينيات القرن الماضي، وكانت تعتبر أقوى مقاتلاته حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 حين بدأت القوات الجوية بتسلّم مقاتلات اف-35 التي لا يرصدها الرادار.

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