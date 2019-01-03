هبوط مسبار صيني على سطح الجانب المظلم للقمر

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 04:15 ص

إطلاق مركبة الاستكشاف "شانغي-4" في 08 كانون الأول/ديسمبر 2018 من مركز شيشانغ في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين

هبط مسبار صيني الخميس بنجاح على سطح الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المسبار القمري "تشانغ أه-4" الذي غادر الأرض في الثامن كانون الأول/ديسمبر، حط بدون مشاكل حوالى الساعة 10,26 بتوقيت بكين (02,26 ت غ).

وقال التلفزيون الحكومي الصيني إن المسبار أرسل صورة لسطح القمر إلى القمر الاصطناعي "شيوهتشياو" الذي يدور حول القمر.

وخلافا لسطحه الأقرب إلى الأرض والمطل دائما عليها، لم يحط أي مسبار أو مركبة استكشاف على الجزء البعيد من القمر، الجبلي والمليء بالحفر. وقد التقط الاتحاد السوفياتي في 1959 أول صور له، لكن لم تحط عليه أي مركبة من قبل.

ومن أكبر التحديات النجاح في الاتصال بالرجل الآلي على سطح القمر إذ إن وقوع الوجه المظلم للقمر على الجانب المعاكس للأرض يمنع إمكانية اتصال مباشر لنقل الإشارات.

لذلك أطلقت الصين في أيار/مايو الماضي قمرا اصطناعيا يحمل اسم "شيوهتشياو" تموضع في مدار القمر بشكل يسمح بنقل الأوامر ووالمعطيات بين الأرض ومركبة الاستكشاف.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار "يوتو" في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرا.

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