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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 09:43 ص 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:43

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد تعرض خط رئيسي لنقل الطاقة الكهربائية يزود ثلاث محافظات الى "عمل إرهابي تخريبي" هو الثامن في غضون شهرين ، في وقت تشهد البلاد احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات وفي مقدمها الكهرباء.

وجاء في بيان رسمي تلقت فرانس برس نسخة منه "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك-ديالى) فجر الخميس إلى عمل أرهابي تخريبي" مضيفا "أصبحت محافظات كركوك و نينوى وجزء من محافظة صلاح الدين، في حالة انطفاء تام".

وذكر البيان أن "استهداف هذا الخط هو الثامن خلال الشهرين الماضيين".

وأكد مصدر رسمي في وزارة الكهرباء الأحد أن "كوادر الوزارة أعادوا اصلاح الخط العالي الضغط (كركوك-ديالى) وعادت الاوضاع الى طبيعتها ".

وأشار الى "تعرض 20 برجا ناقلا للطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة شمال بغداد، الى أعمال تخريبية خلال الأشهر الماضية من هذا العام".

ويطرح تأمين الطاقة الكهربائية مشكلة منذ سنوات في العراق في غياب حل جذري، حيث تعاني أغلب مناطق البلاد من انقطاع متكرر في التيار خصوصا خلال فصل الصيف الذي تصل درجات الحرارة خلاله الى 50 درجة مؤية في أغلب الأيام.

وأثار نقص الخدمات العامة وبينها الكهرباء، أحتجاجات واسعة في مدن متفرقة بوسط وجنوب البلاد، ما حمل الحكومة الى أقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي .

ولا يزال الجهاديون ينفذون هجمات رغم إعلان بغداد في كانون الاول/ديسمبر، "النصر" على تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على قرابة ثلث مساحة العراق ومناطق في سوريا في هجوم شرس شنه في حزيران/يونيو 2014.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب