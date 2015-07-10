هجومان على فندقين في مقديشو وستة قتلى على الاقل
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نقل احد المصابين في هجوم على وزارة التعليم العالي في مقديشو في 14 نيسان/بريل 2015(afp_tickers)
هاجم مسلحون بعد ظهر الجمعة في شكل متزامن فندقين في العاصمة الصومالية مقديشو، ما اسفر عن ستة قتلى على الاقل بينهم ثلاثة مهاجمين، بحسب مصدر امني واخر في الشرطة.
وقال الشرطي عبدي دهول لوكالة فرانس برس "وقعت انفجارات كبيرة في فندق ويهيلي وابلغنا ان مسلحين اقتحموا المبنى".
وقال المسؤول في الامن الحكومي محمد غوهاد "قتل الارهابيون (...) تأكدنا من مقتل ثلاثة مدنيين في فندق ويهيلي ومقتل ثلاثة مهاجمين ايضا".
لكن المعارك مستمرة في فندق اخر غير بعيد حيث شن مسلحون هجوما متزامنا، بحسب المصدر نفسه ومراسل لوكالة فرانس برس.
ويقع الفندقان في وسط مقديشو قرب مقر الحكومة المحصن الذي سبق ان تعرض لهجمات شنتها حركة الشباب الاسلامية.
ورغم عدم تبني الهجوم حتى الان، فان الاسلاميين الشباب كثفوا هجماتهم منذ بدء شهر رمضان. وقد شن هجوم الجمعة قبيل موعد الافطار.
وتمكنت قوة الاتحاد الافريقي في الصومال التي تدعم الجيش الصومالي من طرد المتمردين الشباب من مقديشو في اب/اغسطس 2011. لكن هؤلاء لا يزالون يسيطرون على عدد كبير من المناطق النائية وباتوا يلجأون الى الهجمات الانتحارية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب