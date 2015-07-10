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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 يوليو, 2015 05:39 م 10 يوليو 2015 - آخر تحديث - 17:39

نقل احد المصابين في هجوم على وزارة التعليم العالي في مقديشو في 14 نيسان/بريل 2015 (afp_tickers)