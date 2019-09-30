هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 02:03 م

مقاتل من حركة الشباب خلال تدريبات قرب مقديشو في 17 شباط/فبراير 2011

أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة أميركية في الصومال الاثنين، فيما أكد الاتحاد الاوروبي وقوع هجوم آخر منفصل على موكب ضم مستشارين عسكريين إيطاليين.

واستهدف المسلحون القاعدة الأميركية في بليدوغلي (حوالي 110 كلم شمال غرب العاصمة مقديشو) بالمتفجرات قبل أن يطلقوا النار على المجمع العسكري.

وأعلنت الحركة في بيان "في الساعات الأولى من صباح الاثنين، نفّذت وحدة من نخبة الجنود غارة جريئة على القاعدة العسكرية الأميركية" في بليدوغلي.

وتابعت "بعد اختراق محيط القاعدة الشديدة التحصين قام المجاهدون باقتحام المجمع العسكري، واشتبكوا مع الصليبيين في تبادل إطلاق نار كثيف".

وقالت الحركة المتطرفة إنها قتلت العشرات في الهجوم، غير أن البعثة الأميركية إلى الصومال ومسؤولا عسكريا صوماليا أكدا عدم وقوع إصابات.

وقال المسؤول العسكري الصومالي مشترطا عدم الكشف عن اسمه "كانت لدينا المعلومات حول المهاجمين وببساطة تصدينا لهم قبل أن يصلوا إلى حواجزنا الدفاعية. لم نتكبد أي خسائر في صفوف جنودنا أو في صفوف الجنود الأميركيين في القاعدة".

وأفاد شهود عيان في بليدوغلي أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار أعقب التفجير الأول قد توقف.

وقال شاهد العيان عبدالله عثمان "لا يمكننا سماع أي إطلاق نار منذ بضع ساعات لكن مروحيات عسكرية أميركية تقوم بدوريات فوق كل المنطقة المحيطة بالقاعدة".

ونفت البعثة الأميركية إلى الصومال أن يكون مقاتلو حركة الشباب قد اخترقوا دفاعات القاعدة وقالت إن قوات الأمن الصومالية تصدت للهجوم.

وقالت البعثة في بيان إن "قوات الأمن أحبطت هذا الهجوم الفاشل في نهاية المطاف، بفضل يقظتها وردها السريع، ولم تسمح للمهاجمين باختراق المحيط الدفاعي الخارجي للقاعدة".

وأضافت "لم تقع إصابات في صفوف الجيش الوطني الصومالي".

وفي وقت لاحق، اعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) إن الجيش شن هجوما مضادا بواسطة طائرة بدون طيار، ما أسفر عن مقتل 10 من حركة الشباب وتدمير عربة شاركت في الهجوم، مضيفة أن هجوم الشباب تم بواسطة سيارة مفخخة.

وقال الجنرال وليام غايلر، رئيس العمليات في "أفريكوم" ان الهجوم "رغم أنه غير فعال، يوضح كيف يشكل الشباب تهديدا مباشرا للأميركيين وحلفائنا ومصالحنا في المنطقة".

وبليدوغلي موقع انطلاق رئيسي لعمليات الطائرات الأميركية المسيرة ضد حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على مساحات واسعة من الصومال، وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.

ولا يكشف الجيش الأميركي عن عدد الجنود المنتشرين حاليا في هذه القاعدة، لكن متحدثا باسم "افريكوم" هو ديزيريه فريم صرح لوكالة فرانس برس أن عدد العسكريين في الصومال يتراوح بين 550 و 800 جندي.

- هجوم بسيارة مفخخة على موكب -

وفي هجوم منفصل الاثنين أيضا، أكّد مسؤول أمني صومالي أنّ مستشارين عسكريين تابعين للاتحاد الأوروبي يدربون الجيش الوطني الصومالي تعرضوا لاعتداء بسيارة مفخخة في مقديشو.

وقال الضابط الصومالي عمر ابيكار "استهدفت سيارة مفخخة المستشارين العسكريين التابعين للاتحاد الأوروبي على الطريق الصناعي. اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بإحدى سيارات الموكب".

وأكدت بعثة التدريب الأوروبية في بيان أن الموكب "تعرض لتفجير" اثناء عودته من مقر الجيش.

واضاف البيان "لم يصب أي من جنود بعثة التدريب الأوروبية بجروح في التفجير. تعرضت آليتان لأضرار".

وتقوم البعثة بتقديم المشورة العسكرية والتدريب للجيش الصومالي الذي يدعمه نحو 20 ألف عنصر من قوات حفظ السلام الإفريقية، في وقت تسعى البلاد لتخطي عقود من الحرب الأهلية والتمرد الإسلامي.

وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان أن عربتين مدرعتين ضمن موكب إيطالي "تعرضتا لانفجار اثناء العودة من تدريبات مع قوات الأمن الصومالية".

واضاف البيان "حتى الآن لم تسجل أي خسائر بالنسبة للجنود الإيطاليين".

وذكر موقع "سايت" الأميركي، الذي يراقب الأنشطة الجهادية عبر العالم، أنّ حركة الشباب تبنت الهجومين.

وبليدوغلي قاعدة بناها السوفيات. ورغم السرية التي تحيط بالعمليات العسكرية الأميركية في الصومال، أصبحت بليدوغلي إحدى القواعد التي ينطلقون منها لشن ضرباتهم.

وتكثفت الضربات الأميركية في الصومال في نيسان/أبريل 2017 بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب جنوب البلاد "منطقة أعمال عدائية نشطة". وارتفعت وتيرة الضربات بشكل كبير هذا العام.

وفي بيان في نيسان/أبريل قالت أفريكوم إنها قتلت أكثر من 800 شخص في 100 ضربة جوية في الصومال منذ نيسان/أبريل 2017.

وتأتي هجمات الاثنين بعد سلسلة من التفجيرات والهجمات التي اعلنت حركة الشباب المسؤولية عنها.

وطردت القوات الحكومية مسلحي الشباب من مقديشو عام 2011 بدعم من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. لكن المسلحين لا يزالون يشنون هجمات بينها تفجيرات انتحارية ضد أهداف حكومية ودولية.

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