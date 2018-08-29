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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 01:36 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:36

مشهد من فيديو بث في الخامس من تموز/يوليو 2015 من جانب الدعاية التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية يظهر زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي يخطب امام مصلين في مسجد في الموصل العراقية

أسفر هجوم أنتحاري بسيارة مفخخة على حاجز أمني في غرب العراق عن مقتل 11 شخصا بينهم خمسة من عناصر الامن، وذلك بعد أسبوع من دعوة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي الجهاديين الى مواصلة القتال رغم الهزائم التي لحقت بهم.

وقال النقيب محمود جاسم من شرطة الأنبار لوكالة فرانس برس "قتل 11 شخصا هم ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وجنديان في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا عند المدخل الشمالي لقضاء القائم" .

كما أدى الهجوم الذي وقع عند التاسعة صباحا (06:00 ت غ) الى اصابة 16 شخصا بينهم خمسة من قوات الامن، وفقا للمصدر.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له "الهجوم الاستشهادي"، مشيرا الى مقتل وجرح عدد من قوات الامن وتدمير خمس آليات.

ووفقا لتقرير للأستخبارات العسكرية، فان السيارة المفخخة جهزت في منطقة صحراوية في محافظة الانبار، حيث لا يزال للجهاديين قدرة على تجهيز سيارات مفخخة، وتمكن الانتحاري من إجتياز حاجزين قبل أن تطلق عليه النار عند الحاجز الثالث حيث قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي.

ورغم ذلك، وبسبب مواصلة السيارة المفخخة طريقها بسرعة، إنفجرت قرب الحاجز الامني ما أدى الى سقوط الضحايا.

- "موقع استراتيجي" -

وقال هشام الهاشمي المتخصص في في الجماعات الاسلامية إن "داعش إختار هذا الهدف (القائم) لأنه يمثل موقعا أستراتيجياً بين العراق وسوريا وتتواجد فيه قوات أميركية وفرنسية، وليس قوات الأمن والحشد الشعبي فقط".

واضاف "كما انه يريد ان يقول للجميع +لدينا ذراع طويلة بما فيه الكفاية للتحرك بسرعة والضرب حيثما نريد+".

وقال مصدر مسؤول في الحشد الشعبي لفرانس برس إن "هذا التفجير يشكل رد فعل من الارهابيين بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف داعش في الصحراء والمناطق حدودية مع سوريا"، في اشارة لملاحقة القوات العراقية خلايا نائمة في تلك المناطق.

والاربعاء الفائت، دعا البغدادي في تسجيل صوتي نسب اليه هو الأول له منذ عام، أنصاره الى "عدم التخلي عن جهاد عدوهم" على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها الجهاديون.

وقال البغدادي في رسالته إن "دولة الخلافة باقية باذن الله (...) تنصر دين الله وتقاتل اعداءه".

ويتعذر تحديد تاريخ التسجيل الصوتي، لكن يبدو أنه أعد حديثاً علما بان آخر تسجيل للبغدادي يعود الى الثامن والعشرين من ايلول/سبتمبر 2017.

ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، الذي سرت شائعات عدة حول مقتله، موجود في سوريا. ورصدت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله.

واستعادت القوات العراقية سيطرتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، في اطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من المناطق التي سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.

ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نهاية العام الماضي "النصر" على تنظيم الدولة الاسلامية، فإن خبراء يؤكدون أن الجهاديين ما زلوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذاً لهم.

ولفت هشام الهاشمي الى انه "ما زال هناك الفا عنصر فاعل من تنظيم الدولة الإسلامية، غالبيتهم العظمى محليون، بالاضافة الى أقل من مئة من الاجانب في العراق".

ويتواجد هؤلاء بصورة رئيسية في أربع مناطق، ويمثل "الانتقام لمن تم استهدافهم" الهدف الرئيسي لعملياتهم، وفقا للهاشمي.

ورغم الهزائم المتلاحقة التي لحقت بالتنظيم، نفذ الجهاديون هجمات دامية منسقة خلال تموز/يوليو في جنوب سوريا خلفت أكثر من 250 قتيلا.

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