هجوم انتحاري قرب كابول يوقع 12 قتيلا بينهم ثمانية مدنيين

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 01:18 م

عناصر من قوات الامن الافغانية في موقع هجوم انتحاري أمام منشأة امنية بريطانية في كابول اثر انفجار في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

قُتل 12 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين الثلاثاء في هجوم انتحاري تبنّته حركة طالبان واستهدف قوات الأمن الأفغانية قرب كابول، حسب ما أعلنت السلطات الأفغانية.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة بصير مجاهد لوكالة فرانس برس أن "أربعة عناصر من قوات الأمن وثمانية مدنيين قُتلوا بينهم امرأة وطفلان".

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي هذه الحصيلة الجديدة، مضيفا أن 12 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة مدنيين.

وانفجرت السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري أثناء مرور موكب لأجهزة الاستخبارات الأفغانية كان يعود إلى كابول بعد تنفيذ عملية مسلحة خلال الليل، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية ومصدر أمني لم يكشف عن اسمه.

وتبنت حركة طالبان الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم باغمان غرب العاصمة، عبر الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد على تويتر.

من جانب آخر، قُتل ثمانية شرطيين أفغان وأصيب أربعة آخرون ليل الاثنين الثلاثاء في هجوم شنته طالبان على موقعهم في إقليم ارغستان حسب ما أعلن مكتب حاكم ولاية قندهار (جنوب).

وأضاف أن "المعارك استمرت ساعات عدة وقُتل 11 عنصراً من طالبان".

والشهر الماضي قدر الرئيس أشرف غني عدد العسكريين الذين قتلوا منذ مطلع 2015 بنحو 30 ألف عنصر، وهي حصيلة أعلى بكثير مما كان يتم إعلانه حتى الان.

وحذر جنرال أميركي الثلاثاء من أن خسائر الجيش الأفغاني قد تصل إلى مستوى "لا يطاق" في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين تجنيد وتدريب القوات.

وينتشر حاليا في أفغانستان نحو 14 ألف جندي أميركي يشكلون القسم الأكبر من قوة "الدعم الحازم" التابعة للحلف الأطلسي وهدفها مؤازرة القوات الأفغانية وتدريبها.

ورغم جهود المجموعة الدولية لانهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في افغانستان منذ التدخل الاميركي عام 2001 الذي أطاح بنظام حركة طالبان، واصل المتمردون تكثيف هجماتهم ضد قوات الأمن الافغانية عام 2018.

وبدأ المبعوث الاميركي للسلام زلماي خليل زاد في مطلع كانون الاول/ديسمبر في باكستان جولة ثالثة في المنطقة في محاولة لحمل حركة طالبان على المشاركة في محادثات سلام.

وأعلن الرئيس الأفغاني مؤخراً تشكيل فريق مفاوضات يضمّ 12 شخصاً موضحاً أنه تم وضع "خريطة طريق لمفاوضات سلام". ورفضت حركة طالبان هذه الاقتراحات.

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