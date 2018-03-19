هجوم بزجاجات حارقة على السفارة التركية في كوبنهاغن
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صورة تظهر الضرر الذي لحق بالسفارة التركية في كوبنهاغن بعدما تعرض المبنى إلى هجوم بقنابل المولوتوف صباح الاثنين 19 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
هاجم أربعة أشخاص على الأقل السفارة التركية في كوبنهاغن بزجاجات حارقة صباح الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة، ما تسبب بأضرار ضئيلة في واجهة المبنى دون وقوع إصابات.
وأعلن المسؤول في شرطة كوبنهاغن بيتر داهل أن المهاجمين هربوا لدى وصول دورية شرطة إلى المكان.
وقال لوكالة فرانس برس "نجري تحقيقات في المنطقة ونبحث عن شهود عيان وكاميرات المراقبة لكن لم نتوصل إلى المشتبه بهم حتى اللحظة".
ووقع الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن مقاتلين من المعارضة السورية مدعومين من أنقرة سيطروا "بالكامل" على مركز مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.
من جهتها، رفضت السفارة التركية في كوبنهاغن التعليق على الحادثة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب