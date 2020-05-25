هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2020 03:50 م

عناصر في الشرطة الاسرائيلية في موقع شهد هجوما بسكين قرب قرية جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة في 25 ايار/مايو 2020

حاول رجل الاثنين طعن شرطي اسرائيلي في القدس الغربية قبل أن يصاب "بجروح بالغة" برصاص قوات الامن، وفق ما افادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد لفرانس برس إن "إرهابيا حاول طعن ضابط في الشرطة ورد الاخير باطلاق النار عليه وإصابته"، موضحا أن المهاجم يتحدر من القدس الشرقية.

ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش للشرطة بين حي أرمون هاناتسيف الاستيطاني وقرية جبل المكبر في القدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

واورد بيان الشرطة أن المهاجم الذي يناهز عمره ثلاثين عاما اصيب "بجروح بالغة" بالرصاص ونقل الى مستشفى في القدس.

واضاف المتحدث أن "رد فعل سريعا من حرس الحدود اتاح تجنب اعتداء حين سيطروا عبر اطلاق النار على مهاجم كان يركض في اتجاههم حاملا سكينا وهاتفا +الله اكبر+".

ويستمر التوتر في القدس الشرقية وخصوصا قرب قرية جبل المكبر التي يتحدر منها العديد من المهاجمين الذين استهدفوا مدنيين او عسكريين اسرائيليين في الاعوام الاخيرة.

واعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2015، شهدت اسرائيل والضفة الغربية المحتلة طوال اشهر هجمات شنها شبان فلسطينيون على اسرائيليين إما طعنا وإما صدما واحيانا بواسطة سلاح ناري.

وتراجعت وتيرة هذه الهجمات وباتت متقطعة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك