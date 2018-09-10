هجوم بسيارة مفخخة على مبنى حكومي في مقديشو بحسب الشرطة الصومالية
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مبنى مدمر في العاصمة الصومالية مقديشو بفعل تفجير سيارة مفخخة اسفر عن مقتل 14 شخصا في 22 آذار/مارس 2018.(afp_tickers)
انفجرت سيارة مفخخة أمام مبنى رسمي الاثنين في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى تدمير مبان وسقوط عدد لم يحدد من الضحايا، حسبما ذكرت الشرطة.
وقال الشرطي ابراهيم محمد "حدث انفجار هائل ومعلوماتنا الأولية تفيد أنه نجم عن سيارة مليئة بالمتفجرات واستهدف المقر المحلي العام للحكومة في منطقة هودان"، موضحا أن السيارة اقتحمت حاجزا قبل أن تنفجر.
وتابع "ليس لدينا العدد الدقيق للاصابات لكن هناك مبنى انهار وأصيب اشخاص".
وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف ناجمة عن الانفجار في أنحاء المدينة.
من جهته، قال عثمان علي الذي كان قرب الموقع "كان انفجارا ضخما وغطى الغبار كل الامكنة. رأيت أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى".
وتظهر لقطات من المكان مبان منهارة، احدها مسجد، وعمال إنقاذ يبحثون بين الحطام.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب