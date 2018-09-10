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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 07:52 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:52

مبنى مدمر في العاصمة الصومالية مقديشو بفعل تفجير سيارة مفخخة اسفر عن مقتل 14 شخصا في 22 آذار/مارس 2018. (afp_tickers)