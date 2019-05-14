هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 09:41 ص

ناقلة النفط السعودية أمجاد التي تعرضت لعمل "تخريبي" وفق الرياض وأبوظبي في صور التقطت لها قبالة الفجيرة في 13 أيار/مايو 2019

تعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه، في تصعيد للتوترات في المنطقة يأتي بعد يومين على تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة الامارات.

الا ان البيت الأبيض قلل من حجم التوترات رغم ارساله قبل أيام قاذفات وسفينة قتالية لتعزيز حاملة طائرات في مياه الخليج التي تعتبر الاكثر حساسية في العالم وسط حرب كلامية مع ايران، خصم السعودية الرئيسي.

وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية "نحن لا نسعى مطلقا لحرب مع إيران".

وبينما لم تتّضح بعد ملابسات واقعة السفن الاربع، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات من دون طيار، في هجوم وقع في خضم حرب نفسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج من جهة، وإيران من جهة ثانية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تعرّضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات (...) بدون طيار مفخخة".

وأضاف "قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي"، مشددا في الوقت ذاته على "استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع".

وتقع المحطتان في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض على بعد 220 كلم و380 كلم غرب العاصمة السعودية، وقد حصل الهجوم بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية.

ويبلغ طول خط الانابيب نحو 1200 كلم، ويمر عبره خمسة ملايين برميل نفط يوميا على الأقل، من المنطقة الشرقية الغنية بالخام، إلى المنطقة الغربية على ساحل البحر الاحمر.

وقالت شركة "ارامكو" في بيان ان احدى المحطتين المستهدفتين تعرضت لاضرار بسيطة، وان حريقا اندلع فيها قبل السيطرة عليه.

وحذّر الفالح من ان "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية، لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي".

وشدّد على "أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

وكان المتمردون اليمنيون أعلنوا في وقت سابق عبر قناة المسيرة المتحدّثة باسمهم عن استهداف "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات دون طيار، مشيرين إلى ان "هذه العملية العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".

وبعيد التأكيد السعودي، كتب المتحدّث باسم المتمردين محمد عبد السلام على تويتر "عملية استهداف منشآت سعودية حيوية جاءت ردا على استمرار العدوان في ارتكاب جرائم إبادة وفرض حصار على شعب بأكمله".

وأصدر المتمردون بيانا في وقت لاحق جاء فيه "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ عمليات نوعية أخرى ردا على استمرار الجرائم والحصار"، مضيفين "قادرون على تنفيذ عمليات نوعية أوسع وأكبر في عمق دول العدوان".

- "سوف يتألّمون" -

والسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تقود تحالفا عسكريا ضد المتمردين المتهمين بتلقي دعم ايراني في اليمن.

وقد ارتفعت أسعار النفط بعيد الهجوم، اذ وصل سعر خام برنت بحر الشمال تسليم تموز/يوليو الى 71,10 دولاراً في لندن، بارتفاع قدره 87 سنتا عن سعر الاغلاق الاثنين، بينما وصل سعر الخام الخفيف إلى 61,57 دولاراً في نيويورك بزيادة 53 سنتا.

ويتيح خط الأنابيب للمملكة نقل النفط من المنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ على البحر الاحمر بعيدا عن الخليج ومنطقة مضيق هرمز حيث تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودانت الامارات الهجوم، وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "هذا العمل الإرهابي والتخريبي (...) دليل جديد على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار".

بدورها استنكرت البحرين والكويت الهجوم، بينما أكّد الاردن وقوفه مع السعودية "بالمطلق في مواجهة أي تهديد".

كانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الاحد أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، في شرق إمارة الفجيرة.

وفجر الاثنين، أعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية، هما ضمن السفن الأربع، مشيرة إلى اجراء تحقيق في الواقعة.

والامارات والسعودية حليفتان للولايات المتحدة، وتوجّهان بانتظام انتقادات إلى إيران وبرنامجها النووي، وتتّهمانها بالعمل على زعزعة استقرار دول في المنطقة والتدخل في شؤونها.

ورأى خبراء أنّه في حال تبيّن أي تورط لطهران في هذه الواقعة بعد نشر نتائج التحقيقات الاماراتية، فإنّها ستكون بمثابة إنذار ايراني الى الولايات المتحدة التي عزّزت تواجدها العسكري مؤخرا في منطقة الخليج.

لكن طهران نفت أن يكون لها أي دور في هذه العمليات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي الاحد إن "الأحداث في بحر عُمان مقلقة ومؤسفة" ودعا إلى إجراء تحقيق في الهجمات محذرا من "مغامرة لاعبين خارجيين" لعرقلة أمن الملاحة.

وأعطت الولايات المتحدة بعداً عسكرياً للتوترات الدبلوماسية على خلفية العقوبات الاخيرة، مع قرارها إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الخليج حيث نشرت أصلاً قاذفات من طراز "بي-52" وحاملة الطائرات أبراهام لنكولن.

ومساء الإثنين، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان قدّم الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع عدد من مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي خطة تقضي بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات الأميركية.

إلا أن ترامب نفى تقرير الصحيفة. وقال "اعتقد أن هذه أخبار كاذبة".

وأضاف "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك.. آمل أن لا نضطر الى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عدداً أكبر بكثير" من الجنود.

وفي مدريد، أكّد ناطق باسم وزارة الدفاع الإسبانية الثلاثاء سحب فرقاطة إسبانية كانت ترافق حاملة الطائرات الأميركية، مؤكداً أنه ليس وارداً بالنسبة لمدريد "خوض اي مواجهة محتملة او عمل حربي".

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