هجوم على مركز تدريب تابع للاستخبارات الأفغانية في كابول (رسمي)
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متطوعون افغان ينقلون شابا جريحا على حمالة إلى مستشفى في كابول الثلاثاء 15 آب/اغسطس 2018 بعد هجوم انتحاري(afp_tickers)
شن مسلحون هجوما على مركز تدريب تابع للاستخبارات في كابول في ساعة مبكرة الخميس، بحسب مسؤولين، بعد يوم فقط على هجوم انتحاري اسفر عن مقتل عشرات الطلاب في المدينة التي انهكتها الحرب.
وأكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي أن "الاشتباكات مستمرة وفرضت قوات الأمن الأفغانية طوقا أمينا". وأكد مسؤول طلب عدم ذكر اسمه وقوع الهجوم.
وقال مسؤولون ان عددا من المسلحين يطلقون النار على منشأة للتدريب تابعة لإدارة الأمن الوطني -- وكالة الاستخبارات الأفغانية -- من موقع قريب للبناء.
ولم تتبن أي جهة الهجوم.
ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل 37 شخصا على الاقل وجرح أربعين آخرين بينهم العديد من الطلاب على الأرجح عندما فجر انتحاري نفسه في مركز تعليمي في حي شيعي بغرب كابول. ولم تتبن أي جهة هذا الاعتداء أيضا.
وشنت حركة طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية العديد من الهجمات الدامية في كابول في الاشهر الأخيرة، إلا أن حركة طالبان سارعت الى نفي تورطها في هجوم الاربعاء.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب