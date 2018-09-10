هجوم على مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس (امن)
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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس في 16 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
هاجم مسلحون الاثنين مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حيث سمع دوي انفجار وإطلاق نار، بحسب ما ذكره مصدر في اجهزة الأمن الليبية وشهود لوكالة فرانس برس، مشيرين الى سقوط ضحايا.
واشتعلت النار في المبنى الواقع قرب وسط العاصمة الليبية الذي أحاطت به قوات الامن، بحسب المصادر ذاتها.
وقال متحدث باسم قوة الردع المجموعة المسلحة التي تقوم بمهام الشرطة في طرابلس إن "أجهزة الأمن تبحث عن المسلحين في المبنى، لكن أولويتنا هي إجلاء المدنيين العالقين في داخله".
وأكد أنه "تمت السيطرة على الوضع"، موضحا أن هوية المهاجمين ما زالت مجهولة.
وقال موظف في المؤسسة أن مسلحين ملثمين هاجموا مقر الشركة العامة بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسها.
وأضاف الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته "قفزت من النافذة مع زملاء آخرين ثم سمعنا دوي انفجار".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب