هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 01:33 م

جنود أفغان يصلون إلى موقع هجوم استهدف مبنى قريبا للقنصلية الباكستانية في مدينة جلال آباد في 13 كانون الثاني/يناير 2016

أعلنت طالبان السبت مسؤوليتها عن هجوم وقع ليل الجمعة في شرق أفغانستان في حين تعرض مركز للشرطة في كابول لهجوم بعد أسابيع من الهدوء النسبي في العاصمة، وذلك غداة إطلاق الحركة هجومها السنوي لفصل الربيع.

وتأتي هذه الأحداث أيضا في وقت تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان لإنهاء حرب مستمرة منذ حوالى ثمانية عشر عاما، واقتراب بدء محادثات جديدة تستضيفها الدوحة في نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني لوكالة فرانس برس إن مقاتلي طالبان "فجروا في بادئ الأمر شاحنة مفخخة ثم شن مسلحون الهجوم" على مقر مقاطعة شيرزاد في شرق البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن "قوات الأمن قاومت بشراسة الهجمات بسلاح المدفعية".

ولفت خوغياني إلى أن 27 مقاتلا من طالبان قتلوا وجرح 32 آخرون في المعارك التي أسفرت أيضا عن مقتل جنديين أفغانيين وجرح ثمانية آخرين.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن "أكثر من مئتي جندي قتلوا أو جرحوا".

ومساء السبت، قتل شخص وجرح ستة آخرون جراء إطلاق قنبلتين يدويتين على آلية عسكرية في وسط كابول، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم على الفور.

كما تعرض مركز للشرطة المركزية في كابول لهجوم، في أول حادثة من هذا النوع في العاصمة الأفغانية منذ أسابيع عدة.

كذلك تستعر معارك في أجزاء مختلفة في البلاد.

وأشار المسؤول في القطاع الطبي نعيم مانغال إلى أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح 62 آخرون في الهجوم الذي شهدته ليلا كبرى مدن ولاية قندوز (شمال).

كذلك جرح سبعة شرطيين على الأقل الجمعة في هجوم استهدف دورية في ولاية غور (شرق).

وأعلنت حركة طالبان الجمعة إطلاق هجومها السنوي لفصل الربيع الذي يمثل عادة بداية ما يُعتبر أنه "موسم المعارك"، رغم أن السنوات الأخيرة شهدت استمرارا للقتال خلال الشتاء.

وقد أطلقت الحركة على هذا الهجوم الجديد اسم "عملية الفتح".

- الحرب "لا تخدم أحدا" -

وأبدت الرئاسة الأفغانية السبت أسفها لكون إعلان طالبان يأتي "في وقت تُبذل جهود بمبادرة من الحكومة لإنهاء الحرب" فيما "تخوض حركة طالبان محادثات سلام" مع الولايات المتحدة.

ولفت القصر الرئاسي إلى أن "المضي في الحرب لا يخدم أحدا".

وقال أيضا المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد "لا بد من التنويه إلى استمرار تمسكنا بمسار المفاوضات الدائرة حاليا وبحل سلمي (للنزاع) لكن لا يمكننا البقاء متفرجين إزاء العمليات العسكرية والجرائم التي يرتكبها الغزاة (الأميركيون) وأعوانهم في الداخل (السلطات في كابول)".

واختُتمت الجولة الأخيرة من المحادثات الثنائية بقيادة المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في آذار/مارس في قطر.

ومن المقرر أن تلتقي بعثة تضم ممثلين عن الحكومة الأفغانية للمرة الأولى بين 19 و 21 نيسان/ابريل في الدوحة ممثلين عن حركة طالبان "لتبادل وجهات النظر".

وكانت حركة طالبان ترفض لقاء ممثلين عن حكومة الرئيس أشرف غني الذي تصفه بأنه "دمية" في يد واشنطن، مشددة على أن هؤلاء سيتحدثون "باسمهم الشخصي".

كذلك أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي رفع حظر السفر المفروض على 11 شخصا ضمن بعثة طالبان لفترة تسعة أشهر، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة المتمردة في الدوحة الملا عبد الغني برادر ورئيس الفريق المفاوض محمد عباس ستانكزاي.

ولا يشمل الاستثناء سوى الرحلات اللازمة للمشاركة في محادثات السلام والمصالحة، بحسب بيان لجنة مجلس الأمن الدولي.

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