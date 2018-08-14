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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 11:10 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:10

صورة من فيديو لفرانس برس تظهر عناصر الشرطة يفرضون طوقا امنيا حول جسر وستمنستر، الثلاثاء 14 آب/اغسطس 2018 بعد عملية صدم بالحواجز الامنية امام البرلمان

صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء في هجوم يشتبه بأنه إرهابي، تسبب بإصابة "عدد من المارة" بجروح على بعد أمتار عن المكان الذي قتل فيه خمسة اشخاص العام الماضي.

وتم توقيف سائق السيارة وهو في العشرينات من عمره، للاشتباه بارتكابه أعمالا إرهابية.

وقالت شرطة لندن "اسكتلندريارد" إنه "في هذا المرحلة، نعتبر الحادثة عملا إرهابيا" مضيفة أن أيا من الجرحى "ليس في حال الخطر".

وقالت الشرطة إن السيارة وهي من نوع فورد فييستا، دهست عددا من الدراجين والمارة قبل ان تصدم الحواجز أمام البرلمان الساعة 7,37 صباحا بالتوقيت المحلي (6,37 ت غ).

وأظهرت تسجيلات نشرت على "تويتر" عناصر الشرطة المدججين بالسلاح وهم يطوقون السيارة الفضية اللون بعد صدمها الحواجز الأمنية، مصوبين أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

ونشرت صور في وقت لاحق يظهر فيها شرطيون يمسكون بالرجل مكبلا وهو يرتدي سروال جينز وسترة سوداء بعد إقفال الطرق ومحطات قطارات الانفاق المحيطة بالبرلمان.

وقالت الشرطة إن "سائق السيارة، وهو رجل في اواخر العشرينات من عمره ... تم توقيفه بشبهة الارهاب".

وقال جهاز الاسعاف التابع للندن إن مسعفيه عالجوا شخصين في مكان الحادثة من إصابات غير خطيرة ثم نقلوهما الى المستشفى.

وكتبت رئيسة الحكومة تيريزا ماي على تويتر أن "افكاري مع المصابين في الحادثة في وستمنستر وشكري لأجهزة الطوارئ لتحركها الفوري والشجاع".

وقالت الشاهدة ايوالينا اوشاب لوكالة برس اسوسييشن إن الحادثة "تبدو متعمدة". واضافت "كنت أسير في الجهة المقابلة، سمعت ضجيجا وصراخا".

وأوضحت "استدرت فشاهدت سيارة فضية اللون تسير بسرعة بالغة على مقربة من السياج، بل ربما على الرصيف" مضيفة "أعتقد ان الحادث بدا متعمدا -- السيارة كانت تسير بسرعة باتجاه الحواجز".

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان الذي حلقت فوقه طوافة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

- دوي قوي -

وقال الشاهد جيسون وليامز (45 عاما) أيضا إن الحادثة تبدو متعمدة.

وقال لوكالة برس اسوسييشن "شاهدت سيارة تتوجه بسرعة كبيرة نحو البرلمان. صدمت عمودا". واضاف "لم يبد حادثا عرضيا. كيف يكون ذلك حادثا عرضيا؟ كان دويا قويا".

وقال السائح الفرنسي ايمانويل غي من شوليه بغرب فرنسا "شعرنا بأن شيئا خطيرا يحدث. تذكرنا الاعتداء في لندن على جسر وستمنستر. وقد وضعوا حواجز حماية".

وشهد جسر وستمنستر العام الماضي اعتداء ارهابيا عندما قام خالد مسعود، البريطاني الذي اعتنق الإسلام والبالغ 52 عاما، بدهس مارة على الجسر الذي يعبر فوق نهر تيمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن شرطيا حتى الموت أمام مبنى البرلمان.

واسفر الاعتداء عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو خمسين وانتهى بمقتل منفّذه.

وشهدت بريطانيا فترة مضطربة في أعقاب الاعتداء الذي وقع في 22 آذار/مارس، حيث استهدفتها أربعة اعتداءات في غضون أشهر.

وقتل 22 شخصا بينهم أطفال، عندما قام الانتحاري سلمان عابدي بتفجير عبوة ناسفة في قاعة مانشستر ارينا خلال حفل للمغنية الأميركية اريانا غراندي في 22 ايار/مايو.

وقتل ثمانية اشخاص في 3 حزيران/يونيو عندما صدمت شاحنة فان عددا من الاشخاص على جسر لندن ونفذ بعدها ثلاثة مهاجمين عمليات طعن بالسكين في سوق بورو.

وقتل شخص وجرح آخرون عندما صدم اليميني المتطرف دارين اوزبورن بشاحنة فان مصلين مسلمين في شمال لندن في 19 حزيران/يونيو.

وجرح 51 شخصا عندما قام احمد حسن (18 عاما) بزرع عبوة ناسفة لم تنفجر بالكامل في أحد قطارات الانفاق.

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