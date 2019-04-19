هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 09:05 ص

صورة ملتقطة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة في 19 نيسان/أبريل 2019 تظهر المبنى الذي كان يقطنه فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية

هدمت القوات الإسرائيلية ليل الخميس الجمعة شقتين عائدتين لعائلة فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية في شباط/فبراير، على ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقد طوّق جنود إسرائيليون خلال الليل المبنى الذي يضم شقتي عائلة عرفات إرفاعية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

واندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا حاضرين في الموقع لحظة هدم الشقتين.

وكان عثر على جثة أوري آنسباخر البالغة 19 عاما في 7 شباط/فبراير في جنوب القدس قرب الضفة الغربية.

وبعد توقيفه إثر العملية، أقر عرفات إرفاعية بقتله أوري آنسباخر لـ"دوافع قومية" متصلة بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، على ما أعلن حينها جهاز الأمن الإسرائيلي (شين بيت).

وقد أثار قتل الشابة حالة تأثر كبيرة في إسرائيل.

وتهدم إسرائيل باستمرار منازل الفلسطينيين الذين تحمّلهم مسؤولية هجمات ضدها.

وتندد جهات عدة بهذه الممارسات باعتبارها عقابا جماعيا يشرّد عائلات بأسرها، فيما تدافع الحكومة الإسرائيلية عن عمليات الهدم هذه باعتبارها وسيلة ردع ضد الهجمات.

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