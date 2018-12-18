هدوء في الحديدة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 07:46 ص

رجل يقف وسط الركام في 17 كانون الاول/ديسمبر في مصنع تضرر من جراء القتال والغارات في الحديدة.

يسود هدوء شوارع مدينة الحديدة غرب اليمن صباح الثلاثاء بعد اندلاع اشتباكات فجرا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمتمرّدين الحوثيين بعيد دقائق من بدء سريان اتّفاق هدنة برعاية الأمم المتّحدة، حسبما أفاد مسؤول في القوات الحكومية.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "هناك هدوء تام منذ الثالثة فجرا (بتوقيت اليمن) في مدينة الحديدة".

وقال سكان في الحديدة تحدثت إليهما وكالة فرانس برس برس عبر الهاتف أنه لم تقع أي معارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين منذ الثالثة فجرا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنّ وقف إطلاق النار سيطبق بدءاً من منتصف الليل، رغم أنّ اتّفاق الهدنة الذي تمّ التوصل إليه الخميس في السويد نصّ على وقف فوري لإطلاق النار.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليوناً من سكان البلاد.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصّلت الحكومة اليمنية والمتمرّدون في محادثات في السويد استمرت لأسبوع واختتمت الخميس إلى اتّفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزوّد بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

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